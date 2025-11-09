Campuchia trang trọng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh

Sáng 9/11, tại Đài Độc lập ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, diễn ra Lễ thắp đuốc kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2025) và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sự kiện được tổ chức trang trọng dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, cùng sự hiện diện của các thành viên Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương, Lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia và các cơ quan bộ, ngành trung ương, đại diện Quân đội, các tầng lớp nhân dân Campuchia và ngoại giao đoàn tại Phnom Penh.

Ông Ngô Văn Tuất, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tham dự buổi lễ.

Tại sự kiện, Quốc vương Campuchia đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã đấu tranh, hy sinh vì nền độc lập dân tộc; cùng các quan chức cấp cao thực hiện nghi thức thắp đuốc tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh.

Trong khuôn khổ chương trình, Quốc vương Norodom Sihamoni cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc, thăm hỏi giới chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đại diện quân đội, người dân và ngoại giao đoàn tại Campuchia.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thực hiện nghi thức thắp đuốc tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh sáng ngày 9/11/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Vương quốc Campuchia kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 9/11 và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia với nhiều cổng chào, cờ hoa và biểu ngữ chào mừng, cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/11.

Trong những ngày này, phố phường thủ đô Phnom Penh trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Trong đó, riêng khu vực Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thủ đô Phnom Penh càng thêm lung linh với màn trình diễn pháo hoa chào mừng, diễn ra vào lúc 19h00 trong hai ngày 9 và 11/11.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia còn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ở khu vực công cộng tại thủ đô Phnom Penh, phục vụ người dân và du khách trong 3 ngày lễ, từ 9-11/11.

Ngoài chuỗi sự kiện ở thủ đô Phnom Penh, hoạt động kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 9/11 và Ngày thành lập Quân đội Hoàng Campuchia còn được tổ chức ở các địa phương trên đất nước Chùa Tháp.

Riêng tại thủ đô Phnom Penh, chuỗi sự kiện chính thức khép lại vào chiều 11/11 với nghi thức tắt đuốc tại Đài Độc lập dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Ngày lễ Quốc khánh 9/11 ở Campuchia được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ vai trò của cố Quốc vương, cố Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk, người có nhiều đóng góp, cống hiến công sức và trí tuệ cho công cuộc đấu tranh đòi độc lập từ thực dân Pháp.

Đất nước Campuchia từng nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ, từ năm 1863-1953. Ngày 9/11/1953 đánh dấu thời điểm thực dân Pháp tuyên bố trao trả độc lập hoàn toàn cho quốc gia Đông Nam Á này./.

