Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chúc mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư chúc mừng đến Quốc vương Norodom Sihamoni; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Samdech Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi thư chúc mừng đến Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum.

Trong các điện, thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà đất nước và nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, làm nòng cốt, nhân dân Campuchia nhất định sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023-2028, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển, nhân dân Campuchia có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Vui mừng trước những thành tựu đã đạt được của quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua, lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Campuchia hiện thực hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tiếp tục gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển khu vực cũng như xây dựng cộng đồng ASEAN ổn định và phát triển thịnh vượng.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng đến Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn./.

