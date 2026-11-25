Không có đất canh tác, thu nhập bấp bênh từ những ngày làm thuê công nhật từng là hoàn cảnh chung của nhiều hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cần Thơ.

Để giúp bà con tạo dựng nguồn sinh kế ổn định lâu dài, chính quyền các xã ngoại thành đã gắn việc trao con giống với mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y "cầm tay chỉ việc."

Khi nắm chắc kỹ thuật và được tự tay lựa chọn con giống, người dân đã chủ động phát triển đàn vật nuôi, tạo nguồn tích lũy để từng bước tự lực thoát nghèo bền vững.

Gây dựng đàn bò sinh sản để thoát cảnh làm thuê bấp bênh

Không có đất sản xuất, nhiều năm qua cuộc sống của gia đình bà Thạch Thị Quang (78 tuổi, ở ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) chủ yếu dựa vào tiền công nhật làm thuê của các thành viên trong nhà. Thấy gia đình bà có chuồng trại và có nhân lực chăm sóc, khoảng ba năm trước, chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình hai con bò giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Có được con giống tốt, các con của bà Quang ban ngày đi làm thuê, chiều về lại tranh thủ cắt cỏ ven kênh rạch, chăm sóc đàn vật nuôi theo đúng kỹ thuật được hướng dẫn. Từ cặp bò ban đầu, đàn bò của gia đình không ngừng sinh sôi.

Chỉ vài tháng trước, gia đình bà Quang đã xuất bán 4 con bò, thu về vài chục triệu đồng; trong chuồng hiện vẫn còn 6 con bò cái đang mang thai và 2 con bò tơ. Đàn bò đã trở thành "kho tiết kiệm" lớn, giúp gia đình bà giảm hẳn sự lệ thuộc vào công việc làm thuê bấp bênh.

Cách rà soát đúng đối tượng và trao đúng con giống cho những hộ có điều kiện chăm sóc đã mang lại kết quả rõ nét tại ấp Lâm Dồ (xã Trần Đề): số hộ nghèo của ấp đã giảm từ 10 hộ xuống còn 6 hộ, số hộ cận nghèo giảm từ 16 hộ xuống còn 10 hộ. Với những gia đình thiếu đất trồng cỏ hoặc không có lao động thường xuyên, chính quyền và các đoàn thể của xã chủ động tư vấn chuyển sang học nghề khác để tránh rủi ro đứt vốn giữa chừng.

Cán bộ địa phương khảo sát mô hình nuôi bò sinh sản tại gia đình bà Thạch Thị Quang, ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ

Cầm tay chỉ việc và để người dân tự tay chọn giống

Xác định việc cấp con giống chỉ là bước đầu, mấu chốt để người nghèo không bị thiệt hại do dịch bệnh là phải có kiến thức thú y thực tế, tại xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ, mô hình chăn nuôi bò sinh sản được tổ chức bài bản theo hình thức tổ cộng đồng.

Với kinh phí hơn 620 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kết hợp nguồn vốn chuyển tiếp, xã đã hỗ trợ 28 con bò cái giống cho 17 hộ thuộc Tổ cộng đồng chăn nuôi số 1.

Điểm đổi mới trong cách làm của xã Nhu Gia là mời cán bộ thú y về tận ấp mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho toàn bộ các hộ tham gia. Bà con được hướng dẫn từ cách ủ chua rơm rạ, phối trộn thức ăn dinh dưỡng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại đến theo dõi sức khỏe vật nuôi và quy trình đỡ đẻ, chăm sóc bê con.

Đặc biệt, xã tổ chức cho người dân trực tiếp đi thực tế đến cơ sở cung ứng để tự tay đánh giá, lựa chọn những con bò giống khỏe mạnh, ưng ý nhất mang về nuôi. Việc được tự tay chọn giống đã nâng cao tinh thần trách nhiệm tự quản và ý thức bảo vệ tài sản của người dân.

Nhờ nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi từ các buổi tập huấn, gia đình ông Thạch Nam (ở ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia) đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban đầu được hỗ trợ một con bò giống, nhờ chịu khó áp dụng quy trình phòng dịch và chăm sóc sinh sản khoa học, ông Nam đã bán bò thịt để tái đầu tư mua thêm hai con bò giống. Đến nay, chuồng bò của gia đình ông luôn duy trì 4 con bò cái đang mang thai và một con bê con khỏe mạnh, mang lại nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Tự lực làm chủ kỹ thuật để thoát nghèo đa chiều bền vững

Thực tiễn từ xã Trần Đề và xã Nhu Gia cho thấy một nguyên lý xuyên suốt trong công tác giảm nghèo đa chiều: muốn người nghèo thoát nghèo thực chất thì chính sách hỗ trợ phải gắn chặt với việc truyền nghề và bồi dưỡng kỹ năng sản xuất cho người dân.

Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 23/4/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống mức 6,42% trở xuống.

Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương trên địa bàn thành phố đang chuyển mạnh từ việc cấp phát hỗ trợ đơn thuần sang tư vấn lựa chọn sinh kế, mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và kết nối đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế của người lao động.

Khi người dân không có đất sản xuất được trang bị nghề nuôi bò sinh sản, biết tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương để làm giàu, họ không chỉ thoát nghèo về mặt thu nhập mà còn có điều kiện sửa sang nhà ở kiên cố, mua thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe và lo cho con cái học hành đầy đủ. Xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại để tự tin làm chủ quy trình sản xuất chính là điểm tựa vững chắc nhất để đồng bào các dân tộc tại Cần Thơ vươn lên làm chủ cuộc sống và không tái nghèo./.