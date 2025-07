Cảng Hàng không Đồng Hới mở rộng thêm các vị trí sân đỗ tàu bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định đưa vào khai thác công trình mở rộng sân đỗ tàu bay Cảng Hàng không Đồng Hới. Thời gian đưa vào khai thác, sử dụng từ 6h ngày 5/9/2025.

Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sân đỗ tàu bay mở rộng, Cảng Hàng không Đồng Hới dự kiến có 8 vị trí đỗ tàu bay, khai thác các loại tàu bay A321 với sải cánh đến dưới 36m và các loại tàu bay có tính năng kỹ thuật, tải trọng tương đương trở xuống.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không Đồng Hới có trách nhiệm duy trì hoạt động khai thác các hạng mục của công trình này đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác có liên quan; cập nhật các nội dung nêu trên vào tài liệu khai thác sân bay và hệ thống tài liệu khai thác liên quan; thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động bay tại Cảng hàng không Đồng Hới đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không Đồng Hới cung cấp thông tin cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), phối hợp với VATM để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Cục cũng yêu cầu VATM có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục yêu cầu cảng vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại Cảng Hàng không Đồng Hới theo quy định.

Hạng mục mở rộng sân đỗ tàu bay Cảng Hàng không Đồng Hới thuộc Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Đồng Hới do Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) là chủ đầu tư và đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận phương án bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công./.

