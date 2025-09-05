Cao Bằng: Tiếng trống khai trường đặc biệt giữa non cao

Hòa chung không khí náo nức, rộn ràng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, từ sáng sớm 5/9, khi màn sương còn giăng kín trên đỉnh núi Phia Ỷ, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, 138 học sinh đã có mặt ở điểm Trường Trung học cơ sở Đức Xuân sẵn sàng cho lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Náo nức đưa trẻ đến trường

Tất cả các em có mặt tại điểm Trường Trung học cơ sở Đức Xuân dự lễ khai giảng hôm nay là học sinh thuộc điểm Trường Tiểu học Đức Xuân và Trường Trung học cơ sở Đức Xuân, trong đó trên 95% là con em đồng bào dân tộc Mông thuộc 4 xóm Lũng Thốc, Lũng Rì, Lũng Ruốc và Ca Rài. Hơn 80% số hộ của các xóm này thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Cùng sự quan tâm bằng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các phụ huynh nơi đây luôn nỗ lực cho con em đến trường đầy đủ với mong muốn các con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tờ mờ sáng, trong căn nhà gỗ nhỏ, chị Đào Thị Sinh (dân tộc Mông, xóm Ca Rài, xã Hòa An) đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn và quần áo mới cho con trai út Ngô Đức Duy vào học lớp 1 tại điểm Trường Tiểu học cơ sở Đức Xuân.

Học sinh Điểm trường Trung học Cơ sở Đức Xuân (xã Hòa An, Cao Bằng) náo nức đến trường ngày khai giảng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Chị Sinh chia sẻ, bộ quần áo này hai vợ chồng mới mua tại chợ phiên hôm trước và phải bán 2 con gà mới mua được. Khai giảng là ngày vui của con, cha mẹ có khó khăn đến đâu cũng lo cho con đầy đủ.

Chị Sinh cùng con trai đi bộ hơn 1 km đến điểm trường dự lễ khai giảng. Trên con đường ngoằn ngoèo, len lỏi qua triền núi, từng tốp học sinh nắm tay cha mẹ rảo bước tới trường. Có em đi bộ từ khi trời còn nhá nhem, băng qua suối, vượt dốc, có em ngồi sau xe máy của bố mẹ, tay cầm theo bó hoa rừng tới trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Nắm chặt tay mẹ, em Ngô Đức Duy nói: "Năm nay vào lớp 1 con hơi sợ nhưng con thích đến trường để cùng các bạn học hát và học chữ."

Em Vương Thị Bông Sen, học sinh lớp 6 chia sẻ, hôm nay, em dậy sớm, mặc quần áo đẹp nhất cùng các bạn đến trường. Em thích nhất ngày khai trường vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Em sẽ cố gắng học giỏi để xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn.

Tại điểm Trường Trung học cơ sở Đức Xuân, cờ Tổ quốc tung bay trước gió, sắc đỏ tươi nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Những khuôn mặt học trò sáng bừng niềm vui, háo hức cho một năm học mới - một khởi đầu mới.

Lãnh đạo xã Hòa An tặng quà thầy và trò Điểm trường Trung học cơ sở Đức Xuân nhân dịp khai giảng năm học mới. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Tiếng trống khai giảng đặc biệt giữa non cao

Nét mới trong lễ khai giảng năm nay là sau phần nghi lễ truyền thống của nhà trường, các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên và học sinh được xem trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hòa chung trong không khí của cả nước, thầy trò ở điểm trường vùng cao xúc động tham gia nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, lắng nghe phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai trường của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trên đỉnh non cao, tiếng trống ngân xa như đánh thức núi rừng. Đó không chỉ là âm thanh báo hiệu một năm học mới mà còn là niềm hy vọng gửi gắm vào từng bước chân trẻ thơ vùng cao trên hành trình chinh phục tri thức.

Tiếng trống khai giảng này sẽ đưa những thế hệ học sinh vùng cao vượt lên khó khăn hiện hữu, thực hiện khát vọng đổi thay.

Những khuôn mặt rạng rỡ của học sinh hôm nay cùng ước mơ trở thành cán bộ, kỹ sư, bác sỹ quay lại phục vụ quê hương là cách thoát nghèo bền vững mà người dân vùng cao luôn mong muốn…

Hơn 10 năm công tác tại điểm trường này, thầy giáo Hoàng Ánh Điện chia sẻ, bước vào năm học mới, thầy cùng đồng nghiệp tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để các em hứng thú hơn trong học tập, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật cho học sinh.

Lễ đón học sinh lớp 1 tại Điểm trường Trung học cơ sở Đức Xuân (xã Hòa An, Cao Bằng) trong ngày khai giảng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thầy hy vọng mỗi học sinh được đến trường đầy đủ, không em nào phải bỏ học vì khó khăn. Chỉ khi các em kiên trì theo đuổi con chữ vùng cao mới thật sự đổi thay.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa An Bùi Trọng Duy cho biết, năm học 2025-2026, cùng với tiếp tục triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã Hòa An tăng cường vận động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự chung tay của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ thêm sách vở, quần áo, cơ sở vật chất cho nhà trường.

Mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện để thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh yên tâm học tập, góp phần từng bước nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa An tin rằng, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của toàn xã hội, ước mơ của những đứa trẻ vùng cao sẽ trở thành hiện thực, từ đó viết tiếp trang mới cho sự phát triển bền vững trên những bản làng vùng cao của tỉnh Cao Bằng./.

Điểm trường Trung học cơ sở Đức Xuân (xã Hòa An, Cao Bằng) khai giảng năm học mới. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khai giảng năm học 2025-2026: Hướng đến nền giáo dục đổi mới, hiện đại Đây là năm học đánh dấu chặng đường mới sau hợp nhất, vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại các địa phương, với khí thế mới, quyết tâm mới, hướng đến nền giáo dục đổi mới, hiện đại và hội nhập.