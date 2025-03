CEO người nước ngoài đầu tiên của 7-Eleven: Thúc đẩy chiến lược toàn cầu

Seven & i Holdings sẽ bổ nhiệm ông Stephen Hayes Dacus, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn bán lẻ Seiyu, làm Tổng giám đốc điều hành, đánh dấu động thái mới nhất trong bối cảnh Alimentation Couche-Tard của Canada đang có động thái thâu tóm.

Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm Ryuichi Isaka sẽ từ chức. Seven & i sẽ đưa ra quyết định chính thức tại cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới.

Ông Dacus sẽ là Tổng giám đốc điều hành đầu tiên không phải người Nhật của nhà bán lẻ điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên toàn thế giới.

Dưới sự lãnh đạo mới, tập đoàn đặt mục tiêu đẩy nhanh chiến lược tăng trưởng cho mảng kinh doanh cửa hàng tiện lợi của riêng mình và chống lại động thái thâu tóm trị giá 47 tỷ USD của Alimentation Couche-Tard.

Sau thông tin về việc Seven & i Holdings sẽ có tân Tổng giám đốc điều hành được công bố, cổ phiếu của Seven & i đã tăng lên 2.243 yen trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tại một thời điểm, tăng 4,6% so với mức đóng cửa phiên 28/2. Đóng cửa phiên 3/3, cổ phiếu của tập đoàn ở mức 2.195 yen, tăng 2,4%.

Ông Dacus, 64 tuổi, được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập bên ngoài của Seven & i Holdings vào năm 2022 và đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ năm 2024.

Ông có kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí điều hành tại Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu thời trang Nhật Bản Uniqlo và tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ.

Ông cũng từng giữ chức Giám đốc điều hành của Seiyu, một chuỗi siêu thị Nhật Bản khi đó là một phần của tập đoàn Walmart.

Kinh nghiệm trước đây của ông Dacus được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy chiến lược toàn cầu của công ty. Có khoảng 85.000 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại khoảng 20 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hãng cần mở rộng hơn nữa nếu muốn thực sự trở thành tập đoàn toàn cầu.

Ông Isaka dự kiến sẽ đảm nhận vai trò cố vấn đặc biệt cho chủ tịch sau khi rời khỏi vị trí cao nhất. Ông Isaka, người đã giữ chức Tổng giám đốc điều hành từ năm 2016, đã chuyển trọng tâm của Seven & i sang hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi.

Ông đã lãnh đạo việc mua lại chuỗi cửa hàng tiện lợi Speedway của Mỹ với giá 21 tỷ USD vào năm 2021 và bán đơn vị cửa hàng bách hóa vào năm 2023.

Vào tháng 10/2024, ông Isaka cho biết hãng đặt mục tiêu đạt doanh số bán hàng của tập đoàn là 30 nghìn tỷ yen (200 tỷ USD) vào năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2031, gần gấp đôi so với năm tài chính 2023.

Tuy nhiên, hiệu suất tài chính trong chín tháng tính đến tháng 11/2024 rất chậm chạp.

Thu nhập hoạt động của các cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, đã giảm 32% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu của mảng kinh doanh cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản giảm 8%.

Giá cổ phiếu của tập đoàn dao động quanh mức 2.400 yen, thấp hơn nhiều so với giá mua lại là 18,19 USD (2.740 yen) cho mỗi cổ phiếu do Alimentation Couche-Tard chào bán.

Giá tiếp tục giảm vào thứ năm sau các báo cáo về việc hủy bỏ kế hoạch của gia đình sáng lập. Giá cổ phiếu thấp hơn 20% so với giá chào mua của Alimentation Couche-Tard.

Ban quản lý Seven & i xác định rằng cần phải cải tổ đội ngũ giám đốc điều hành để thuyết phục ủy ban đặc biệt bao gồm các giám đốc độc lập và đang xem xét các đề xuất tiếp quản từ chối lời đề nghị của Alimentation Couche-Tard và ủng hộ một con đường độc lập./.

