Chạy đua với thời gian, cứu nạn cháu bé 7 tuổi bị vùi lấp ở Lâm Đồng

Hàng chục cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ được huy động tới hiện trường vụ sạt lở đất, giải cứu cháu bé 7 tuổi đang bị vùi lấp trong lớp đất đá.

Lúc 17 giờ 50 tối 19/11, nhận được tin báo xảy ra sạt lở đất, đè sập một phần căn nhà của gia đình anh Trần Thế Vinh, tổ dân phố Tây Hồ 2, phường Xuân Trường-Đà Lạt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, giải cứu cháu bé 7 tuổi đang bị vùi lấp trong lớp đất đá.

Hàng chục cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức di chuyển tới hiện trường.

Toàn bộ lực lượng của phường Xuân Trường-Đà Lạt cũng đã có mặt ở hiện trường, nỗ lực triển khai công tác giải cứu nạn nhân là cháu T. T. D (sinh năm 2018)./.