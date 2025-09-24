Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thượng nghị sỹ Chris Coons - Thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sỹ Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ và Hạ nghị sỹ Young Kim - Chủ tịch tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng.

Tiếp Hạ nghị sỹ Brian Mast và Hạ nghị sỹ Young Kim, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Hạ nghị sỹ Brian Mast về những thành tựu của quan hệ hai nước trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực cũng như trên toàn cầu.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sỹ Hoa Kỳ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hạ nghị sỹ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kênh hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua việc trao đổi đoàn, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm giúp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu, tăng cường lòng tin.

Về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ trong việc xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa cùng các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ Nghị sỹ Brian Mast, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hạ nghị sỹ Brian Mast khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương; quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.

Hạ nghị sỹ Brian Mast nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, ông sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước, cũng như thúc đẩy các sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích.

Hạ nghị sỹ Brian Mast cũng cam kết sẽ ủng hộ và thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện cam kết đảm bảo nguồn lực phù hợp cho các dự án nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Về phần mình, Hạ nghị sỹ Young Kim đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân...

Tại cuộc tiếp Thượng nghị sỹ Chris Coons, Thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của Thượng nghị sỹ Chris Coons cũng như các thế hệ nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng và cùng nhau đối thoại để xử lý các khác biệt còn tồn tại.

Đánh giá cao thế mạnh của bang Delaware trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dược phẩm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Thượng nghị sỹ Chris Coons thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như giữa bang Delaware và các địa phương của Việt Nam trên những lĩnh vực này.

Về phần mình, Thượng nghị sỹ Chris Coons khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực; chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và bày tỏ vui mừng với những tiến triển thực chất trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Thượng nghị sỹ Chris Coons nhấn mạnh Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục-đào tạo; khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ; phát huy truyền thống mà các thế hệ thượng nghị sỹ đi trước để lại, nhất là trong việc thực hiện cam kết hỗ trợ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng nghị sỹ Chris Coons cũng đánh giá cao vai trò của Đại học Fulbright Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Coons. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong các cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh biển, phát triển bền vững...

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Các nghị sỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác với ASEAN nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.

Các cuộc tiếp diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở và xây dựng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ./.

Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ Chuyến công tác của Chủ tịch nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại.