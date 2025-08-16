Chủ tịch Quốc hội: Tuyên Quang phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng 16/8, tại tỉnh Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự chương trình “Trở về nguồn-Hướng tới tương lai” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Cùng dự có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương trong kháng chiến.

Đặc biệt, 80 năm trước, nơi đây đã diễn ra Quốc dân Đại hội, sự kiện trọng đại mở ra trang sử mới của dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Những ngày qua, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã về nguồn tại Tuyên Quang, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực.

Đặc biệt, ngày 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào."

Chia sẻ về những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết kinh tế ngày càng phát triển, quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỷ USD; tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người ước đạt 4.900 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có nhiều đổi mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa đạt yêu cầu; đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh quan tâm triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vào ngày 14/8/2025; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ luôn quan tâm, phối hợp với tỉnh để trùng tu, tu bổ Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội để Khu di tích luôn là địa chỉ đỏ tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xem trưng bày ảnh về hoạt động Quốc hội tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức các hoạt động "Về nguồn" cho các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Nhấn mạnh Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, tới đây Quốc hội sẽ tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét hơn 90 nội dung, trong đó có 47 dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ chỉ xem xét thông qua những luật có tính chất rút gọn ở 1 kỳ họp, còn nếu cần thông qua ở 2 kỳ họp thì để Quốc hội khóa XVI xem xét.

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình Về nguồn rất có ý nghĩa, diễn ra trong thời điểm cả nước thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phấn khởi, vui mừng nhận thấy "một Quốc hội trí tuệ, đầy niềm tin và đầy trách nhiệm, tận tụy với nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân”; mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự đoàn kết, góp phần đưa Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ về những ấn tượng của Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng hoạt động của Quốc hội dân chủ hơn, không ngừng đổi mới về mọi mặt. Quốc hội triển khai đều và ngày càng đi vào chiều sâu 3 chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, bám sát đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

Hoạt động của Quốc hội rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, có nhiều kỳ họp bất thường diễn ra nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tốt với các bộ ngành, địa phương. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao vị thế đất nước nói chung và vị thế của Quốc hội nói riêng.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, nâng tầm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, uy tín trong nhân dân, xác định cơ cấu để có một Quốc hội mạnh...

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biển tượng trưng tặng 15 bộ máy tính cho lãnh đạo, ban giám hiệu các Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Kim Quan của xã Tân Trào và 1 máy xét nghiệm huyết học cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng tham gia đội nhi đồng Cứu quốc, chào mừng Quốc dân đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng trao quà tặng cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng tham gia đội nhi đồng Cứu quốc, chào mừng Quốc dân đại hội.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề "Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay" do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Trở về nguồn-Hướng tới tương lai” nhân kỷ niệm 80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Triển lãm là dịp tri ân các bậc tiền nhân, ôn lại những dấu mốc vẻ vang trong quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào, cổ vũ tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, triển lãm còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với gần 400 hình ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu nội dung gồm 4 phần. Phần 1: Quốc dân Đại hội Tân Trào và sự ra đời của Quốc hội Việt Nam; Phần 2: Dấu ấn hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ năm 1946 đến nay; Phần 3: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Tân Trào: Phần 4: Tân Trào hôm nay./.

