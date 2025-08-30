Chủ tịch Trung Quốc cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Ngày 30/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này ủng hộ Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề quốc tế.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố cảng Thiên Tân, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu.

Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc và cùng gánh vác trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định quốc gia này vẫn là một đối tác đáng tin cậy của Liên hợp quốc.

Về phần mình, ông Guterres tuyên bố Liên hợp quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 31/8-1/9, với sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia cùng lãnh đạo của 10 tổ chức quốc tế.

Quy mô của hội nghị năm nay thể hiện kỳ vọng của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế./.

