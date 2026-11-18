Tối 18/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI360 2026, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố Bản đồ Công nghệ số Việt Nam 2026 và vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương trình do VINASA tổ chức từ năm 2014, là kênh thông tin tin cậy giúp tìm kiếm và đối chiếu năng lực thực tế của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Từ năm 2025, chương trình triển khai Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam theo phương pháp VINASA TechMap. Năm 2026, chương trình được Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ.

Theo Ban tổ chức, năm 2026, chương trình xét chọn trên 30 lĩnh vực, gồm 15 lĩnh vực công nghệ và 15 lĩnh vực ứng dụng. Chương trình ghi nhận 230 doanh nghiệp đăng ký tài khoản, trong đó 71 doanh nghiệp tham gia với hơn 100 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA - cho biết Bản đồ Công nghệ số Việt Nam được xây dựng nhằm giúp các cơ quan quản lý, khách hàng và đối tác nhận diện doanh nghiệp, đánh giá năng lực thực tế cũng như tìm kiếm đơn vị phù hợp với nhu cầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA - cho biết Bản đồ Công nghệ số Việt Nam được xây dựng nhằm giúp các cơ quan quản lý, khách hàng và đối tác nhận diện doanh nghiệp, đánh giá năng lực thực tế cũng như tìm kiếm đơn vị phù hợp với nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, trong bối cảnh Việt Nam đã có Luật Trí tuệ nhân tạo và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, việc xác định rõ vị trí, thế mạnh của doanh nghiệp là cơ sở để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số. Các hồ sơ tham gia chương trình cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tiến vào những khâu có giá trị cao hơn, chủ động ứng dụng AI vào công việc và phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược.

Chủ tịch VINASA nhấn mạnh danh hiệu TOP 10 không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm với khách hàng, ngành công nghệ số và đất nước. Doanh nghiệp cần duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, minh bạch và quản trị rủi ro. Những doanh nghiệp dẫn đầu cũng cần góp phần xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp với viện, trường và mở rộng chuỗi cung ứng.

VINASA đồng thời kiến nghị tăng cường đặt hàng, thuê dịch vụ công nghệ thông tin và AI; sớm có hướng dẫn thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo; xây dựng cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và kết nối xúc tiến thương mại, ngoại giao công nghệ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long ghi nhận nỗ lực của VINASA trong việc tôn vinh, kết nối doanh nghiệp công nghệ số. Thứ trưởng cho rằng Bản đồ Công nghệ số Việt Nam cần trở thành công cụ nhận diện năng lực công nghệ, những lĩnh vực đã làm chủ và những khoảng trống cần bổ sung, thay vì chỉ giới thiệu các doanh nghiệp dẫn đầu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng đề nghị VINASA thường xuyên cập nhật, xác thực dữ liệu để các bộ, ngành, địa phương khai thác, tìm kiếm đối tác phù hợp. Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng yêu cầu doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận, tập trung giải quyết bài toán thực tế của khách hàng thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm sẵn có; từng bước làm chủ công nghệ và liên kết để hình thành hệ sinh thái.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương. Theo Thứ trưởng, đóng góp của doanh nghiệp cần được đánh giá bằng những bài toán thực tế đã giải quyết và năng lực công nghệ làm chủ được.

Tại chương trình, 51 danh hiệu TOP 10 được trao cho 33 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực. Bên cạnh đó, Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 cũng được công bố, với 108 vị trí doanh nghiệp được định vị./.

Chủ tịch VINASA: Giá trị của AI phải được đo bằng năng suất Theo Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa, giá trị của AI phải được đo bằng năng suất. Chính vì vậy, sự kiện AI360 năm nay chọn chủ đề "AI trong thực tiễn: ứng dụng – hiệu quả."