Đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho hơn 4000 hộ tại sân bay Gia Bình

Ngày 11/11, tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình diễn ra Hội nghị kiểm điểm tiến độ và giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chủ trì hội nghị.

Ông Đỗ Đình Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, các đơn vị đã ứng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khoảng 1.997,82 tỷ đồng cho khoảng 4.054 hộ dân tại 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài với hơn 436 ha.

Trong đó, tại xã Gia Bình, Nhân Thắng đã ứng chi trả xong. Tại xã Lương Tài đã thực hiện chi trả 16/20 thôn với kinh phí khoảng 919,37 tỷ đồng liên quan đến 1.587 hộ; còn 4 thôn đang tiếp tục chi trả đến hết ngày 12/11 tới.

Với dự án tái định cư, nghĩa trang, đến nay đã cơ bản thống kê, quy chủ xác định theo hồ sơ địa chính với tổng diện tích khu tái định cư, di dời nghĩa trang, nghĩa địa, công trình tôn giáo… là 263,8 ha thuộc 2 xã Trung Chính và Lương Tài.

Việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do phải xác định phần trăm diện tích đất nông nghiệp còn lại; các dự thảo quy định vẫn đang trong thời gian xin ý kiến, hoàn thiện để ban hành; thiếu lực lượng tham gia kiểm đếm đất ở và tài sản, công trình trên đất.

Nhiều hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chuyển đổi trong khi chưa có quy định cụ thể về bồi thường cho trường hợp này…

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc, tại hội nghị, các đại biểu đề xuất UBND tỉnh; các sở, ngành của tỉnh khẩn trương lập, trình phê duyệt quy hoạch và tham mưu ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi áp dụng trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư sớm lập hồ sơ trình các bộ, ban, ngành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, các quy hoạch; cắm mốc ranh giới ngoài thực địa; trích lục bản đồ địa chính khu đất...

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt triển khai kế hoạch đã ban hành; bám sát các nội dung công việc đề ra; kiểm đếm tiến độ hàng ngày và có phương án bù thời gian đối với những phần việc bị trễ tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị, địa phương; quan tâm, nghiên cứu để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện dự án hiệu quả nhất, tạo sự thay đổi đột phá của tỉnh - Chủ tịch tỉnh cam kết. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất cho giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu đặt ra là chậm nhất đến ngày 30/11/2025 phải hoàn thành, nhất là giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp của 3 dự án gồm: dự án thuộc phạm vi Sân bay Gia Bình, dự án tuyến đường xuyên tâm và các dự án tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và khu nghĩa trang tập trung mới theo hình thức công viên nghĩa trang.

Các đại biểu kiểm tra thực địa dự án. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đối với những phần diện tích đất nông nghiệp còn vướng mắc do chủ hộ không còn thường trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bí thư Đảng ủy xã Gia Bình chậm nhất trong sáng 12/11/2025 chủ trì cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, các sở, ngành liên quan để bàn, thống nhất phương án triển khai trên tinh thần có lợi nhất cho người dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Việc triển khai thực hiện tái định cư là nội dung được người dân quan tâm. Tất cả các bước triển khai đã được thực hiện theo đúng quy trình; trong đó có xin ý kiến của nhân dân. Khu vực tái định cư đã được xác định rõ ràng ở vị trí thuận lợi nhất cho người dân; diện tích tái định cư được mở rộng để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai ngay việc bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích đất tái định cư trên cơ sở quy hoạch phê duyệt điều chỉnh; chậm nhất đến ngày 15/12/2025, phải hoàn thành diện tích đất tái định cư này.

Đối với các khu vực nghĩa trang phải di dời, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tối đa của người dân, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng lòng thực hiện dự án; kiên quyết xử lý hành vi chống đối, kích động đi ngược lại với quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối của tỉnh để thống nhất triển khai các nội dung công việc; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ một số chính sách không có trong quy định của Nhà nước nhưng trong khả năng có thể đáp ứng của doanh nghiệp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại toàn bộ nhân lực, tập trung cao nhất cho các nhiệm vụ của Dự án trên tinh thần giải quyết công việc hàng ngày, liên tục…./.

Sân bay Gia Bình kết nối Hà Nội bằng đường sắt đô thị, các tuyến cao tốc Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng có tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị kết nối với Thủ đô Hà Nội để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.