Đà Nẵng: Giải quyết mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư tại chung cư “đất vàng”

Vừa qua, TTXVN nhận được đơn thư tập thể của cư dân, chủ sở hữu các căn hộ tại chung cư Fusion Suites Đà Nẵng Beach (số 88 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phản ánh những mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của cư dân. Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của các bên liên quan để thông tin, làm rõ vấn đề này.

Cư dân “tố” chủ đầu tư có nhiều sai phạm

Tòa nhà Fusion Suites Đà Nẵng Beach nằm ở vị trí “đất vàng” đối diện biển, do Công ty cổ phần Bảo Phước, thuộc Khải Toàn Group (KTG) làm chủ đầu tư, được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2015, với 129 căn hộ, quy mô 21 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật.

Hiện chủ đầu tư đã bán nhiều căn hộ cho nhiều chủ sở hữu khác nhau và đã được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ hồng) các căn hộ theo quy định.

Theo đơn thư, các cư dân phản ánh sau gần 10 năm, công ty Bảo Phước vẫn chưa bàn giao hồ sơ kỹ thuật tòa nhà cho Ban quản trị, gây khó khăn cho việc mời thầu đơn vị quản lý, bảo trì và vận hành. Gần đây Bảo Phước tự ký hợp đồng với đơn vị vận hành PMC, áp đặt mức phí dịch vụ lên tới 37.000 đồng/m² mà không có sự đồng thuận từ cư dân.

Theo các cư dân, vừa qua công ty Bảo Phước cho đơn vị M-Village thuê khai thác thương mại nên không cho các chủ sở hữu khác sử dụng khu vực chung: bể bơi, phòng gym tầng 2 và sảnh tầng 1.

Theo cư dân, chủ đầu tư chỉ có sổ hồng chứng minh “sở hữu riêng” ở tầng 2 là 288,3 m2 và ở tầng 1 là 295,4 m2, trong tổng diện tích hơn 800 m2 có mục đích “sử dụng chung.”

Vì vậy Bảo Phước và M-Village không có quyền cấm cư dân sử dụng các khu vực này. Công ty Bảo Phước còn bị tố đã tự ý cho phép đơn vị khai thác M-Village đổi biển tên tòa nhà thành "Signature" mà không có sự đồng ý của cư dân…

Ngoài ra, sau 10 năm toà nhà đi vào hoạt động, các chủ sở hữu căn hộ vẫn không được ký hợp đồng điện trực tiếp với công ty điện lực EVN mà buộc phải trả tiền cho chủ đầu tư với mức khoán 4.000 đồng/kWh, không được kiểm tra công tơ, không có chứng từ cụ thể.

Các cư dân cũng bức xúc vì Quỹ bảo trì, thu chi tài chính không được Ban quản trị nhiệm kỳ 2020-2023 công khai, không cung cấp báo cáo định kỳ như quy định của pháp luật; hệ thống thang máy, bơm nước bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa kịp thời do tranh chấp về Quỹ bảo trì.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thi, chủ sở hữu 2 căn hộ, đơn thư là ý kiến của 40 người, chủ sở hữu của hơn 60 căn hộ trong tòa nhà. Bà Thi cho biết, chung cư đã bầu Ban quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2023, được chính quyền địa phương công nhận.

Tuy nhiên vào năm 2023, cư dân tổ chức Hội nghị Nhà chung cư để bầu Ban quản trị mới thì phát sinh khiếu nại của một số chủ sở hữu, khiến chính quyền không công nhận Ban quản trị mới và đến nay vẫn chưa có Ban quản trị hợp pháp.

Trong năm 2025, cư dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà trực tiếp đứng ra chủ trì và giám sát Hội nghị nhà chung cư bất thường, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để Ban quản trị cũ hoặc chủ đầu tư điều hành hội nghị nhằm tránh sai phạm, xung đột lợi ích và chèn ép chủ sở hữu như các hội nghị đã diễn ra trước đây.

Cư dân phản ánh tòa nhà bị chủ đầu tư tự ý đổi tên từ Fusion Suites thành Signature khi chưa có được sự đồng thuận giữa hai bên. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chủ đầu tư lên tiếng

Để làm rõ các nội dung phản ánh của người dân, phóng viên TTXVN đã liên hệ đặt câu hỏi với ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Toàn Group, công ty mẹ của Công ty cổ phần Bảo Phước. Đến ngày 7/9, phóng viên đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần Bảo Phước phản hồi các vấn đề trên.

Theo đó, Bảo Phước khẳng định không cho thuê hoặc đưa đối tác kinh doanh tại khu vực chung thuộc sở hữu chung của tòa nhà. Hiện Bảo Phước và Công ty cổ phần M-Village chỉ khai thác các khu vực sở hữu riêng (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của công ty, gồm: nhà hàng tầng 1 (diện tích 295,4 m2); phòng xông hơi, phòng gym, phòng làm việc, phòng yoga tầng 2 (288,3 m2); khu bếp tầng mái (32,8 m2); khu văn phòng tầng hầm (66,8 m2) còn khu hồ bơi cũng là đất sử dụng riêng, tách biệt pháp lý của tòa nhà (1.000 m2).

Về lý do thay đổi tên của tòa nhà, công ty cho biết, từ ngày 27/12/2024, Bảo Phước và Fusion đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác và quản lý khách sạn đối với các căn hộ tham gia chương trình cho thuê nên không được dùng thương hiệu “Fusion Suites” trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Đến ngày 29/03/2025, Bảo Phước và M-Village ký kết hợp tác kinh doanh khai thác khách sạn lưu trú theo thương hiệu M-Village. Về vấn đề giá điện, trước đây Bảo Phước và Fusion đăng ký kinh doanh lưu trú khách sạn cho toàn bộ căn hộ tại Tòa nhà nên công ty đã đứng đại diện ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Đà Nẵng và tự đầu tư trạm biến áp, đường dây lưới điện để kết nối cho toàn bộ căn hộ.

Sau này, việc kinh doanh không hiệu quả, các chủ sở hữu đã lấy lại căn hộ để ở hoặc tự kinh doanh, Bảo Phước cũng đã liên hệ với Công ty Điện lực Đà Nẵng để ký kết hợp đồng bán điện riêng với từng căn hộ. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Đà Nẵng báo cần nghiên cứu và khảo sát việc tiếp nhận các hạ tầng Bảo Phước đã đầu tư.

Đến ngày 26/8/2025, Bảo Phước và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thống nhất được phương án tiếp nhận hạ tầng và Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ ký kết Hợp đồng mua bán điện riêng cho từng căn hộ.

Còn đối với nội dung tăng phí quản lý từ 34.650 đồng/m2/tháng lên 37.150 đồng/m2/tháng, công ty cho biết đã có thông báo cho chủ sở hữu trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, sau đó chủ sở hữu và cư dân không đồng ý với mức phí này và yêu cầu chọn đơn vị quản lý vận hành mới.

Bảo Phước cũng đã đồng thuận và liên hệ với Ban quản trị, cư dân về triệu tập Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và đưa ra mức phí áp dụng mới.

Hiện Ban quản trị đang tổng hợp và gửi ý kiến cho Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà để đề nghị phường đứng ra triệu tập và tổ chức hội nghị, giải quyết các vấn đề nêu trên và các vấn đề tồn đọng của Tòa nhà hiện tại…

Phường chờ hướng dẫn

Như vậy, cả cư dân và chủ đầu tư tòa nhà đều đang chờ được tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị hợp pháp, giúp đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà cho biết đã nhận được đơn thư của người dân, phường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để có căn cứ giải quyết.Cụ thể, theo công văn số 615/UBND-HTKTĐT ngày 26/8/2025 của Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà, tòa nhà Fusion Suites Đà Nẵng Beach đang có mâu thuẫn pháp lý.

Về đất đai, Giấy chứng nhận gốc và Giấy chứng nhận của từng căn hộ đều xác định là đất ở. Nhưng về xây dựng thì Giấy phép xây dựng lại xác định công trình là Khu thương mại, dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp. Theo quy định, chỉ có nhà chung cư để ở thì mới phải thành lập Ban quản trị.

Vì vậy Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án; thống nhất phương án xử lý và ban hành văn bản hướng dẫn chung để địa phương có căn cứ giải quyết…

Còn các cư dân của tòa nhà cho rằng, họ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) ghi rõ mục đích sử dụng đất là “đất ở” và loại hình tài sản là “căn hộ có hình thức sử dụng riêng.”

Chính quyền địa phương cũng đã hai lần ban hành quyết định công nhận Ban quản trị cho các nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2023. Về mặt pháp lý, đây là căn hộ chung cư được Nhà nước công nhận, cư dân mong muốn chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức Hội nghị Nhà chung cư để bầu Ban Quản trị mới hợp pháp…/.

