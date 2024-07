Đà Nẵng tăng cường hợp tác trao đổi sinh viên với tỉnh Nagasaki của Nhật Bản

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (phải) nhận quà lưu niệm của bà Satomi Iwashige, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học tỉnh Nagasaki. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 3/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) do bà Satomi Iwashige, Phó Hiệu trưởng phụ trách chiến lược và quan hệ quốc tế của trường làm trưởng đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, từ năm 2013, Trường Đại học tỉnh Nagasaki và Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu xúc tiến chương trình trao đổi thực tập sinh.

Đến năm 2017, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học tỉnh Nagasaki đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác, trong đó nội dung chính là trao đổi sinh viên quốc tế.

Giai đoạn từ năm 2018-2020, Trường Đại học tỉnh Nagasaki cùng với Chính quyền thành phố Goto, Chính quyền tỉnh Nagasaki của Nhật Bản xúc tiến thành lập Trường Nhật ngữ Goto để tổ chức giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên Việt Nam với học phí ưu tiên, với mục đích khuyến khích học sinh đến học tập tại hòn đảo Goto, tỉnh Nagasaki, phía Nam Nhật Bản.

Hiện nay, đã có nhiều học viên Việt Nam tốt nghiệp và đủ điều kiện tiếng Nhật để tiếp tục theo học các chương trình đào tạo cao hơn tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Trường Đại học tỉnh Nagasaki tham gia tích cực Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học tỉnh Nagasaki đã tài trợ thực hiện Dự án dinh dưỡng và sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những năm qua; khẳng định dự án đã góp phần nâng cao năng lực, kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe học đường cho các cán bộ quản lý, cấp dưỡng tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại các trường mầm non, tiểu học.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cũng cho biết Trường Đại học tỉnh Nagasaki đã có nhiều đóng góp trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng trong thời gian qua.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Trường Đại học tỉnh Nagasaki tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng của thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế...

Tại buổi làm việc, bà Satomi Iwashige, Phó Hiệu trưởng phụ trách chiến lược và quan hệ quốc tế của Trường Đại học tỉnh Nagasaki cảm ơn chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dành những tình cảm nồng hậu đối với Đoàn công tác.

Trong những năm qua, trường đã cử nhiều đợt sinh viên thực tập, giảng viên tới học hỏi và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, số lượng sinh viên đăng ký tăng theo từng năm. Những kiến thức, kinh nghiệm mà các sinh viên và giảng viên thu thập được trong thời gian ở Đà Nẵng đã được truyền đạt, chia sẻ lại cho các thế hệ sinh viên, giảng viên tại Trường Đại học tỉnh Nagasaki.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bà Satomi Iwashige đánh giá Đà Nẵng là thành phố nhiều tiềm năng phát triển, sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, con người tốt bụng; mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác với Đà Nẵng trong tương lai.

Cũng theo bà Satomi Iwashige, Trường Đại học tỉnh Nagasaki có nhiều ngành phù hợp để phối hợp đào tạo, hợp tác với Đà Nẵng trong thời gian tới như: công nghệ thông tin, điều dưỡng, hộ lý…

Trường Đại học Nagasaki thành lập năm 1950, hiện có trên 3.000 sinh viên và học viên cao học; đã ký kết hợp tác chính thức với 15 trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có Đại học Đà Nẵng./.

