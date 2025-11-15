Đảm bảo đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 15/11, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã nghe ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định

Trình bày các nội dung chính của Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết Thông tư số 21 gồm 6 chương, 35 điều, tăng 2 chương và 18 điều so với Thông tư năm 2021.

Bộ trưởng lưu ý một số vấn đề về nghiệp vụ bầu cử. Về việc tổ chức bầu cử ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Bộ trưởng cho biết, khác với công tác bầu cử các nhiệm kỳ trước đây, Thông tư số 21/2025/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Vì vậy, các địa phương cần rà soát toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ bầu cử, từ công tác thành lập tổ chức phụ trách bầu cử, phân công, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuẩn bị các trang, thiết bị, tài liệu để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện nay không còn cấp huyện nên việc xác định khu vực bỏ phiếu là do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh việc xác định khu vực bỏ phiếu. Hoặc đối với đơn vị hành chính là khu đặc khu (trước đây huyện đảo), lập Tổ bầu cử và chỉ đạo. Nhưng hiện nay, Ủy ban nhân dân đặc khu trực tiếp thành lập Tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu, niêm yết danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức cuộc bầu cử, Thông tư có nhiều nội dung mới mang tính đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện công tác bầu cử. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nghiệp vụ công tác bầu cử cần thực hiện thận trọng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bầu cử và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin về kiểm phiếu, kết quả bầu cử.”

Về phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các địa phương cần đảm bảo cân đối, hợp lý, thuận tiện cho cử tri. Đây là nội dung hoàn toàn mới, do đó, để đảm bảo công tác bầu cử phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thông tư của Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể việc phân chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, xác định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 31/8/2025.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu của việc phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu là đảm bảo cân đối số lượng cử tri giữa các đơn vị bầu cử, không để chênh lệch quá lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân đều dễ dàng thực hiện quyền bầu cử của mình.

Về một số tình huống đặc thù và phương án xử lý, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các địa phương hết sức lưu ý trong chỉ đạo, triển khai thực hiện liên quan đến các tình huống như: Tổ chức bầu cử sớm đối với cử tri là lực lượng quân đội do đặc thù thực hiện nhiệm vụ trên biển, hải đảo; khu vực cách ly, phong tỏa do dịch bệnh; địa bàn bị chia cắt do thiên tai, hỏa hoạn...

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, các nội dung trên đã được quy định chi tiết và đầy đủ trong Thông tư số 21/2025/TT-BNV, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện tốt các quy định trong Thông tư.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã ban hành kế hoạch cụ thể, trong đó có việc tổ chức tập huấn toàn quốc đến các thành viên và tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương, nhất là tập huấn cho các thành viên của Tổ bầu cử ngay sau khi Tổ bầu cử được thành lập theo quy định là 31/1/2026. Quá trình tham mưu thực hiện công tác bầu cử, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử lần này.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ các nội dung về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử được quy định tại Mục 2 và Mục 3, Chương V của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 101 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 102 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh lưu ý các địa phương cần quan tâm thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến cuộc bầu cử, đặc biệt là công tác rà soát, xét duyệt nhân sự theo đúng quy định.

Về công bố kết quả bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 25/3/2026 (10 ngày sau ngày bầu cử)./.

