Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư-Ban A), đơn vị vừa có báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 nhằm đồng bộ hóa công nghệ quản lý, vận hành, khai thác và cập nhật địa danh hành chính.

Cụ thể, đề xuất điều chỉnh bổ sung hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), hệ thống truyền dẫn và các thiết bị công nghệ lắp đặt dọc tuyến, bao gồm hệ thống camera giám sát, phát hiện phương tiện, biển báo thông tin thay đổi, biển báo điều khiển làn xe, truyền thông vô tuyến, điện thoại nội bộ và điện thoại khẩn cấp…

Bổ sung Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMC), sử dụng chung với Trung tâm quản lý điều hành giao thông của cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được đầu tư tại Dự án thành phần 1 để quản lý điều hành toàn bộ hệ thống ITS. Ngoài ra, bổ sung hệ thống trạm thu phí điện tử không dừng; công trình kiểm soát tải trọng xe; trạm dừng nghỉ...

Đồng thời, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao CT.02 từ dạng nút giao đơn theo phân kỳ giai đoạn 1 sang phương án hoàn thiện, bổ sung nhánh và kéo dài nhánh chính theo hướng kết nối cao tốc với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực. Điều chỉnh địa điểm xây dựng và danh mục tiêu chuẩn nhằm cập nhật địa danh hành chính tại phạm vi xây dựng dự án từ các huyện cũ thành các xã mới để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Về nguồn vốn, đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư. Trong số đó, bổ sung kinh phí đầu tư hệ thống ITS và hoàn thiện nút giao CT.02 là trên 505,68 tỷ đồng, được cân đối từ nguồn kết dư chi phí giải phóng mặt bằng và dự phòng của dự án, do đó không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Theo chủ đầu tư, việc đề xuất điều chỉnh dự án là do tại thời điểm phê duyệt dự án ban đầu, dự án chỉ đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống ITS và thu phí, phần thiết bị ITS và thiết bị thu phí được xác định sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp; do đó, các thiết bị này chưa được tính trong tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu.

Trong quá trình triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột với đường Đông-Tây nên phương án thiết kế nút giao CT.02 đã được phê duyệt là nút giao dạng đơn chưa bố trí các nhánh kết nối với tuyến đường này. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung các nhánh kết nối tại nút giao CT.02 là cần thiết nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các tuyến đường trong khu vực, phát huy hiệu quả khai thác của hệ thống hạ tầng giao thông.

Việc điều chỉnh dự án xuất phát từ yêu cầu đồng bộ hóa công nghệ quản lý, vận hành và khai thác trên toàn tuyến cao tốc, đồng thời bổ sung kết nối hạ tầng giao thông phát sinh trong quá trình triển khai nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám đốc Ban A, các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án không làm tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, bảo vệ kết cấu công trình và tổ chức thu phí hoàn trả ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, hoàn thiện nút giao CT.02 giúp kết nối thông suốt giữa tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột với Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột và tuyến đường nối đại lộ Đông-Tây vào trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, đồng thời tận dụng tối đa khối lượng đã thi công ngoài hiện trường.

Trong năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2027, Ban A đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án; đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, làm cơ sở để Ban A tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh dự án, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh giao các sở, ngành phối hợp với Ban A khẩn trương rà soát, nghiên cứu trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3; căn cứ quy định hiện hành có liên quan, khẩn trương hướng dẫn, xem xét thẩm định, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án hoặc tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài hơn 48km với tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt trên 99% giá trị hợp đồng. Trong năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027./.

Tăng tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được ấn định mốc tiến độ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.