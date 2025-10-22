Đếm ngược: Chỉ còn 24h chủ nhân giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim' sẽ lộ diện

Giải thưởng do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ.

Lễ trao Giải và Trưng bày Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ hai sẽ được tổ chức vào 16h00 ngày 23/10, tại Hà Nội.

Giải thưởng do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa mà công nghệ mang đến cho cuộc sống tươi đẹp của mỗi chúng ta.

Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2 với chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng” là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ hai đã nhận được 1.131 tác phẩm ảnh đơn, 229 tác phẩm ảnh bộ và 122 tác phẩm video.

Qua 3 vòng chấm công tâm, khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 11 giải ở Thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, Giải Nhì trị giá 40 triệu đồng, Giải Ba trị giá 30 triệu đồng và Giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng.

Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, vào 16 giờ ngày 23/10. Ngay sau Lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ trưng bày 63 tác phẩm tiêu biểu nhất của Giải thưởng, tại Vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội (đối diện Trung tâm Thông tấn Quốc gia)./.

Lan tỏa những câu chuyện của trái tim được ươm mầm từ công nghệ Hội thảo "Mạch nguồn công nghệ - Ươm mầm hạnh phúc" được tổ chức ý nghĩa giới thiệu sâu hơn về cuộc thi "Công nghệ từ trái tim" đồng thời truyền cảm hứng và khơi gợi những góc nhìn sáng tạo.