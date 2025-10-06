Multimedia
Diễn biến mới nhất trong vụ hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang

Ngày 6/10, Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt hàng trăm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo).

Bản tin 60s ngày 6/10/2025 gồm những nội dung sau:

Diễn biến mới nhất trong vụ hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện.

Một nạn nhân mất tích bí ẩn trong vụ ô tô bị vùi lấp trên quốc lộ 279.

Hà Nội yêu cầu linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy và học ứng phó bão số 11.

Phát hiện nửa tấn ma túy ngụy trang trong bao “thức ăn cho cá”.

Động đất mạnh 4.9 độ tại Quảng Ngãi, rung chấn nhiều tỉnh thành.

Xả súng tại Sydney khiến 20 người bị thương.

Syria bầu cử quốc hội đầu tiên sau khi chính quyền al-Assad sụp đổ.

Mỹ cảnh báo sa thải nhân viên liên bang nếu bế tắc ngân sách kéo dài./.

