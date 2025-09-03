Doanh nghiệp Nhật phát hành trái phiếu bằng USD, euro cao nhất từ trước tới nay

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tiến gần mốc 100 tỷ USD phát hành trái phiếu bằng đồng USD và euro trong một năm - mức cao nhất từ trước đến nay.

Ít nhất bảy công ty Nhật Bản, dẫn đầu là các tổ chức tài chính lớn như Nomura Holdings và Mitsubishi UFJ Financial Group, đã bắt đầu chào bán trái phiếu bằng USD. Đây được dự báo là một trong những tuần bận rộn nhất của thị trường trái phiếu toàn cầu trong năm.

Ông Daniel Kim, đồng Giám đốc thị trường vốn nợ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của HSBC, nhận định: “Chúng tôi chứng kiến làn sóng phát hành trái phiếu ra nước ngoài từ các doanh nghiệp Nhật Bản, nhờ vào nhu cầu tài trợ các thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A), chi tiêu vốn bằng ngoại tệ lớn, cũng như đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu."

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tái cấp vốn là một động lực khác giúp làn sóng này dâng cao hơn.

Trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đang tranh thủ phát hành trái phiếu để tận dụng mức lợi suất thấp kỷ lục trong thị trường trái phiếu bằng USD, khi nền tảng tài chính vững chắc cùng triển vọng kinh tế tươi sáng hơn đã thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro.

Hồi tháng 7/2025, tập đoàn viễn thông NTT đã phát hành gói trái phiếu USD và euro lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trị giá 17,7 tỷ USD, nhằm tái cấp vốn cho khoản vay cầu nối trong một thương vụ M&A.

Dữ liệu cho thấy, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã phát hành 93 tỷ USD trái phiếu bằng USD và euro, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức phát hành kỷ lục trong một năm đến nay là khoảng 98 tỷ USD.

Ngoài các doanh nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India) và ngân hàng HSBC cũng tham gia tiếp thị trái phiếu bằng USD trong ngày 2/9./.

