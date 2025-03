Đội tuyển Indonesia đang ở gần tấm vé dự World Cup 2026 cỡ nào?

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Indonesia rơi vào bảng C cùng với Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Bahrain tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau 6 lượt, Indonesia tạm đứng thứ 3 với 6 điểm, ít hơn đúng 1 điểm so với đội nhì bảng Australia (7 điểm).

Đội tuyển Indonesia sẽ còn 4 lượt trận nữa lần lượt là: Australia (20/3), Bahrain (25/3), Trung Quốc (5/6) và Nhật Bản (10/6). Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng tại vòng loại thứ 3 sẽ có suất trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026./.