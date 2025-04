Động đất lớn làm rung chuyển thành phố Istabul của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 30-32 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 33-35 độ C; thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phổ biến 26-28 độ C.