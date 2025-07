Động đất tại Kamchatka của Nga: Trung Quốc, New Zealand cảnh báo sóng thần

Ngày 30/7, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng về sóng thần sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga.

Theo trung tâm cảnh báo sóng thần của Bộ Tài nguyên thiên nhiên, trận động đất đã gây ra sóng thần dự kiến sẽ gây thiệt hại cho các khu vực ven biển bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Chiết Giang và Thượng Hải.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Trung Quốc gồm 4 cấp được phân chia theo màu sắc, trong đó màu đỏ biểu thị mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Tại Nhật Bản, Đài truyền hình NHK đưa tin nước này đã sơ tán hơn 356.000 người sau trận động đất mạnh trên, gây lo ngại nguy cơ xảy ra sóng thần lớn.

Lệnh sơ tán được áp dụng tại ít nhất 6 tỉnh của Nhật Bản nhằm phòng ngừa rủi ro do sóng thần. Hiện, cảnh báo sóng thần được ban bố cho gần như toàn bộ bờ biển phía Đông Thái Bình Dương của Nhật Bản. Dự báo, sóng biển tại nhiều khu vực có thể cao tới 3m.

Hiện nay, một số khu vực đã ghi nhận sóng cao từ 30-60cm.

Trước cảnh báo này, các nhà sản xuất và bán lẻ tại Nhật Bản như nhà sản xuất ô tô Nissan Motor Co., công ty đồ uống Kirin Holdings Co. và các chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven Japan Co., Lawson Inc., FamilyMart Co. phải tạm thời đóng cửa nhà máy và cửa hàng dọc theo bờ biển Thái Bình Dương.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết dịch vụ đường sắt tại 41 tuyến ở Nhật Bản đã phải tạm dừng và đường băng của sân bay Sendai vẫn phải đóng cửa. Hiện Nhật Bản đã thành lập một cơ quan ứng phó khủng hoảng trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Trong khi đó, chính quyền New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua tin nhắn di động cho người dân nước này ở tất cả các khu vực ven biển, trong đó dự báo dòng chảy mạnh và bất thường cùng những đợt sóng lớn khó lường.

Cảnh báo nêu rõ tàu, thuyền trên biển nên di chuyển vào bờ, người dân không quay lại tàu, thuyền cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Dù chưa được khuyến cáo sơ tán nhưng nhà chức trách cảnh báo người dân trong đất liền tránh đến các khu vực ven biển, bến cảng và sông. Theo dự báo, sóng thần sẽ xảy ra ở New Zealand vào khoảng nửa đêm 30 sáng ngày 31/7.

Trong khi đó, Viện Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Kamchatka cho rằng dư chấn của động đất ở khu vực này sẽ kéo dài ít nhất 1 tháng nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, các nhà khoa học nước này dự báo sau một trận động đất mạnh như vậy, cường độ dư chấn sẽ có độ lớn tới 7,5.

Tại trung tâm khu vực, những rung động với độ lớn 5-6 có thể xảy ra. Nguy cơ sóng thần cũng có thể xảy ra. Viện trên cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trọng điểm địa chấn Kamchatka kể từ năm 1952.

Hiện, nguy cơ sóng thần đã được ban bố tại nhiều nước.

Trận động đất ở Kamchatka đã gây ra sóng thần cao tới 4 mét và một bức tường của trường mẫu giáo đã sụp đổ. Tại Severo-Kurilsk, người dân đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm do sóng thần.

Theo báo cáo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cảng Severo-Kurilsk ở vùng Sakhalin và một doanh nghiệp đánh cá đã bị sóng thần nhấn chìm. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết không có thương vong nào ở Kamchatka, lực lượng chức năng đang tích cực kiểm tra thiệt hại sau trận động đất./.

Động đất tại Kamchatka: Ghi nhận thêm nhiều cơn sóng cao tại Nhật Bản Một cơn sóng thần cao 500mm đã được ghi nhận tại cảng Ishinomaki ở tỉnh Miyagi lúc 11h51 trưa 30/7 theo giờ địa phương. Trước đó, một cơn sóng cao 400mm đã xuất hiện tại Oarai, tỉnh Ibaraki.