Đồng Nai: Di dời an toàn đầu đạn pháo được phát hiện ở sát khu dân cư

Ngày 21/4, Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa, bảo vệ thành công hiện trường, di dời an toàn một đầu đạn pháo cỡ lớn được phát hiện ngay sát khu dân cư và công trình đang thi công.

Trước đó, trưa 20/4, trong quá trình lái máy xúc đào đất thực hiện công trình tại khu vực khu công nghiệp Becamex giai đoạn 3 (thuộc khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành), công nhân thi công phát hiện vật thể kim loại hình trụ, kích thước lớn nằm sâu dưới lớp đất nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định đây là đầu đạn pháo cỡ 155mm, có chiều dài khoảng 60cm, trọng lượng khoảng hơn 10kg.

Tại thời điểm phát hiện, đầu đạn nằm cách mặt đất khoảng 30cm, lớp vỏ đã hoen rỉ theo thời gian nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm. Do vị trí phát hiện nằm ngay lối đi chính vào công trình đang thi công và sát cạnh khu dân cư đông đúc, Công an phường chủ động triển khai phương án bảo vệ nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng đã giăng dây phong tỏa, thiết lập vành đai an toàn và tổ chức chốt chặn, tuyệt đối không để người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, di dời thành công đầu đạn về khu vực tập kết tập trung để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật quân sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản./.

