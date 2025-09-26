Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

Ngày 26/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng), phường Cao Lãnh.

Do ảnh hưởng mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp lượng phương tiện giao thông đường thủy qua lại nhiều, vào các ngày 20/9 và ngày 24/9, tại khu vực nói trên xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30 - 70m. Tuy vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại tài sản của 35 hộ dân, có nhà và đất bị sụp lún xuống sông Tiền.

Đoạn còn lại chiều dài khoảng 1.600m có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 285 hộ dân với trên 900 nhân khẩu.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, địa phương và ngành chức năng thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, ngành chức năng tỉnh tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; theo dõi sát diễn biến sạt lở.

Tỉnh triển khai ngay những giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

Cùng với đó, địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh, nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực; khẩn trương triển khai khảo sát, xác định phạm vi ảnh hưởng, đề xuất những biện pháp công trình kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực sạt lở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh tổ chức cử lực lượng ứng trực thường trực theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, sụp lún; hỗ trợ, tháo dỡ di dời nhà ở, vật kiến trúc, vận động người dân trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi ở an toàn; lắp đặt các biển nghiêm cấm các phương tiện, người dân qua lại trong khu vực, đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp theo quy định để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai ngay nhằm ngăn chặn sạt lở, sụt lún phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá và phương án đề xuất, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý, khắc phục sạt lở theo quy định trước ngày 30/9/2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cần xây dựng phương án sẵn sàng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh ứng phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân./.

