Tỉnh Quảng Ngãi khắc phục xong sạt lở, Tỉnh lộ 674 thông tuyến

Trưa 25/9, công tác khắc phục hậu quả sạt lở trên Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành.

Tỉnh lộ 674 cơ bản thông đường, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến.

Cụ thể, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum đã dọn khoảng gần 8.000 m3 đất, đá cùng nhiều cây rừng. Trong quá trình thực hiện, công tác khắc phục các điểm sạt lở gặp khó khăn khi mưa nhiều, địa hình đồi dốc, đất ngâm nước lâu ngày nên sạt lở vẫn còn, khối lượng sạt nhiều.

Tuy nhiên, việc thông tuyến tại đây chỉ là thông tạm, nếu thời tiết tiếp tục mưa, việc sạt lở trên tuyến chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn bố trí phương tiện là máy đào, ô tô trên dọc tuyến để sẵn sàng khắc phục sạt lở nếu còn xảy ra.

Trước đó TTXVN đưa tin, đêm 22 và ngày 23/9, mưa lớn kéo dài làm Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai bị sạt lở tại nhiều điểm khác nhau, làm tắc đường. Hàng nghìn m3 đất, đá từ taluy dương bị sạt lở, kéo theo nhiều bụi tre đổ ra mặt đường. Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai bị sạt lở làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Mô Rai đã cắm biển báo ở điểm giao giữa Tỉnh lộ 674 và Quốc lộ 14C để cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác qua Quốc lộ 14C hoặc Tỉnh lộ 675.

Tỉnh lộ 674 có chiều dài 36km nối xã vùng biên Mô Rai với xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tuyến đường thường xuyên bị sạt lở khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn./.

Quảng Ngãi bố trí nơi ở ổn định cho người dân vùng sạt lở Xã Đông Trà Bồng đã xây dựng Khu tái định cư tại tổ 4, thôn 2, diện tích 2,4ha với đầy đủ tiện ích thiết yếu như điện, đường, gần trường học, trạm y tế nhằm hỗ trợ di dời người dân đến nơi ở an toàn.