Dự án kịch đương đại Việt Nam-Đức phản ánh thực trạng xã hội đô thị đương đại

Vở kịch “Ngọc Thủ” (The Gem) – dự án sân khấu quy tụ các nghệ sỹ Việt Nam và Đức sẽ ra mắt khán giả Hà Nội trong 3 đêm diễn 26, 27, 28/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Trọng tâm của “Ngọc Thủ” là hành trình những người trẻ tìm kiếm một mái nhà, từ đó hé lộ những hành vi xã hội định hình cuộc sống đương đại, những khát khao trong cuộc sống tại các đô thị đang biến đổi không ngừng. Căn hộ ấy không chỉ là bất động sản mà còn là biểu tượng của khát vọng giữa giấc mơ và hiện thực.

Ở đó, chúng ta bắt gặp những câu chuyện lớn của thời đại: Sự trăn trở về cuộc sống đô thị, suy tư về lòng tham và ham muốn, hay những góc cạnh khác nhau của xã hội đang trải qua quá trình đô thị hóa.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phát biểu. (Ảnh: BTC)

Êkip sáng tạo gồm có biên kịch Thomas Köck – một trong những nhà viết kịch ảnh hưởng nhất nước Đức đương đại; đạo diễn Đào Duy Anh, Phó Trưởng đoàn Kịch của Nhà hát Tuổi trẻ; họa sỹ sân khấu Lina Oanh Nguyễn – người thực hành nghệ thuật song song tại Việt Nam và Đức.

Dự án đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng với sân khấu Việt Nam: Lần đầu tiên nhà viết kịch Đức nổi tiếng sáng tác riêng cho một nhà hát Việt Nam, và lần đầu tiên Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt Lina Oanh Nguyễn.

Chia sẻ với báo chí ngày 23/9, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho hay sự cuốn hút đặc biệt mà vở kịch “Ngọc Thủ” mang lại không chỉ đến từ bản thân câu chuyện.

Theo ông Nguyễn Sĩ Tiến, những yếu tố thị giác và âm thanh kết hợp cùng với ngôn ngữ kịch đầy chất thơ và diễn xuất nội lực của các nghệ sỹ sẽ đem đến một tiếp cận về sân khấu đặc biệt nhất. Ở đó, ta vừa bắt gặp cả ngôn ngữ sáng tạo đậm chất đương đại đang nổi trội trên sân khấu kịch của Đức, vừa tìm thấy cả những sáng tạo riêng có của Nhà hát Tuổi trẻ.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt vở kịch. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, biên kịch Thomas Köck cho hay anh luôn hứng thú với đề tài về giới trẻ bởi ở đó, anh được tự do sáng tạo, không bị gò bó trong các khuôn khổ. Đó là lý do anh hào hứng hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trong dự án “Ngọc Thủ.”

Theo biên kịch Thomas Köck, xã hội đương đại Đức và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng như nhịp sống hối hả ở đô thị hay việc người trẻ phải nỗ lực để tìm thấy một mái nhà, một tổ ấm cho mình. Thông qua dự án này, các nghệ sỹ mong muốn góp phần vào cuộc đối thoại nghệ thuật đầy ý nghĩa với cộng đồng sân khấu năng động của Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác xuyên văn hóa và khám phá sáng tạo.

Vở kịch được biểu diễn bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh./.

