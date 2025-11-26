Dự báo bão số 15 có khả năng mạnh thêm, di chuyển phức tạp trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dữ liệu cho thấy bão số 15 có khả năng mạnh thêm, dự báo bão có sự đổi hướng trên đường di chuyển trên biển Đông.

Dự báo đến 4 giờ ngày 27/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, ở trên trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh thêm. Sức gió cấp 10, giật cấp 13. Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h, ở trên trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm. Sức gió cấp 11, giật cấp 14. Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) chịu ảnh hưởng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 29/11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h; trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc. Sức. gió cấp 11, giật cấp 14. khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) chịu ảnh hưởng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8-9.

Dự báo ngày và đêm 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng cao 5,0-7,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 4,0-6,0 m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Sóng cao 4,0-6,0; vùng gần tâm bão 6,0-8,0 m.

Đêm 26/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo, ngày và đêm 27/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m. Biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2; riêng khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực như sau

- Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

- Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

- Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3./.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên vùng biển Philippines Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.