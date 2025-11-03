Dự báo vùng hạ lưu sông Hậu tại An Giang đỉnh triều trên báo động 3

Chiều 3/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo tại vùng hạ lưu sông Hậu tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đỉnh triều có khả năng xuất hiện từ ngày 6-8/11 ở mức trên báo động 3 từ 10-20cm, gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, kênh, rạch ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, trong 24 giờ qua mực nước khu vực đầu nguồn trên sông Tiền, sông Hậu tại An Giang xuống chậm, vùng hạ lưu lên nhanh theo triều. Đến hết ngày 2/10, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên ghi nhận ở mức 248 cm, dưới báo động 3 là 2cm.

Mực nước cao nhất trong ngày 2/11 tại trạm Tân Châu trên sông Tiền là 318 cm, dưới báo động 1 là 32cm; tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu là 299cm, dưới báo động 1 là 1cm; tại trạm Long Xuyên trên sông Hậu là 248cm, dưới báo động 3 là 2cm; tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 193 cm, trên báo động 2 là 3cm và tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền là 186 cm, trên báo động 2 là 6cm.

Do ảnh hưởng đợt triều cường rằm tháng Chín âm lịch, mực nước trên sông Hậu tại Khánh An biến đổi chậm. Trên các sông, kênh, rạch trong khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên mực nước tiếp tục xuống chậm.

Đến ngày 7/11, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Khánh An ở mức báo động 1 và xấp xỉ báo động 2.

Trong 3-5 ngày tới, trên các kênh Vĩnh Tế, Tri Tôn, Ba Thê, Vịnh Tre, Núi Chóc, Năng Gù, Mạc Cần Dưng, Rạch Giá-Long Xuyên, Cái Sắn, tỉnh An Giang mực nước vẫn còn cao, ở mức trên báo động 1 đến trên báo động 2 khoảng 15cm.

Do mực nước lên theo kỳ triều rằm tháng Chín âm lịch, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo Vùng hạ lưu sông Hậu tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đỉnh triều đợt này có khả năng ở mức trên báo động 3 từ 10-20 cm. Thời gian xuất hiện từ ngày 6-8/11 (nhằm ngày 17-19/9 âm lịch).

Dự báo mực nước trên sông Hậu cao nhất tại trạm Long Xuyên (tỉnh An Giang) ngày 3/11 là 256cm, đến ngày 4/11 là 261cm và mực nước cao nhất ngày 5/11 là 264cm.

Do ảnh hưởng bởi đỉnh triều, nước dâng cao khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh, rạch, cống xung yếu tại các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Trong số đó, tại phường Long Xuyên khả năng xảy ra ngập lụt, úng tại khu vực bờ kè ven sông Hậu, kênh Rạch Giá Long Xuyên; phường Mỹ Thới ngập lụt khu vực các kênh Hội Đồng, rạch Gòi Bé, Cái Sao-Bờ Hồ và khu vực trũng thấp ven bờ sông Hậu qua địa phận xã Mỹ Hòa Hưng.

Thời gian ngập lụt buổi sáng từ 3 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút sáng; buổi chiều tối từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 5-30cm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 2.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo đỉnh triều ngày 6-8/11 khu vực sông Hậu tại phường Long Xuyên do có độ rộng lớn, sông sâu, tốc độ dòng chảy mạnh và vùng có diện tích ngập lụt rộng lớn, ngập sâu. Nên khi gió mạnh xảy ra có khả năng tạo sóng lớn gây xói mòn, sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Vì vậy địa phương cần đề phòng khả năng sạt lở bờ bao, đê bao xung yếu và các tuyến đường giao thông tại các vùng xảy ra ngập lụt./.

