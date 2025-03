Du lịch Hà Nội thu gần 30.000 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm 2025

Đón khoảng 7,3 triệu lượt khách trong quý I, du lịch Thủ đô thu về gần 30.000 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ 2024). Tiếp tục đà phát triển này và để bứt phá trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong quý II sẽ ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách.

Ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2025, Thủ đô Hà Nội ước đón 7,3 triệu lượt khách (tăng 8,7% so với cùng kỳ 2024). Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt khách (tăng 17,4% so với cùng kỳ 2024); khách du lịch nội địa ước đạt 5,45 triệu lượt khách (tăng 6% so với cùng kỳ 2024). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.930 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ 2024).

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang cho biết tháng 4 và quý II/2025 Sở sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới như: Sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng; tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội tại các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức; mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ…

Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế để thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt “Hà Nội - Đến để yêu” và “Hà Nội - Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn;” tổ chức các chuỗi sự kiện, chương trình hấp dẫn, đặc sắc, quảng bá du lịch Thủ đô theo hướng chuyên nghiệp.

Du khách quốc tế tham quan Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đặc biệt, Sở chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến du lịch tại các thị trường trong nước và quốc tế từ đầu năm, theo hướng chuyên nghiệp, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo dựng hình ảnh điểm đến Hà Nội có chất lượng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện biên tập, dịch các bài thuyết minh đã được chuẩn hóa từ tiếng Việt sang 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ động phối hợp, liên kết đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời ba đội ngũ: quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch thực sự chuyên nghiệp về nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch trong đào tạo, giảng dạy, tiến đến áp dụng các tiêu chuẩn nghề theo chuẩn quốc tế.

Địa phương cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng dân cư làm du lịch kỹ năng nghề và kỹ năng mềm, ứng xử văn minh du lịch, nâng cao ý thức trách nhiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng địa chỉ số trong hoạt động du lịch; tiếp tục số hóa hệ thống thông tin số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch Hà Nội.

Tăng cường kết nối quảng bá

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, Thủ đô hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng; trong đó có 85 khách sạn, khu căn hộ trong thời hạn xếp hạng từ 1-5 sao với tổng số 11.965 phòng.

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trong tháng Ba ước đạt 62,25% (giảm 2,1% so với cùng kỳ 2024). Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú quý I, ước đạt 61,6% (giảm 0,5% so với cùng kỳ 2024).

Thủ đô đã trở thành điểm hẹn của du khách bốn phương. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Với 97 cơ sở kinh doanh dịch vụ được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, Hà Nội hiện có 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo số liệu báo cáo (tính đến ngày 18/3) trên địa bàn Hà Nội có 2.045 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 524 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 32 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch, 7 văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài; 6.528 hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 2.412 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 158 hướng dẫn viên du lịch tại điểm đang hoạt động.

Trong quý I vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội đã thẩm định 522 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Trong đó có 409 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 113 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và 47 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại, chấm dứt hoạt động Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Giới thiệu nghệ thuật cải lương đến công chúng Thủ đô và khán giả quốc tế Theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vở cải lương-ca kịch “Cành khế ngọt” sẽ là một sản phẩm văn hóa phục vụ công chúng Thủ đô và khách quốc tế đến với phố cổ Hà Nội.

Công tác tuyên truyền, quảng bá của Sở có hình thức phong phú, đa dạng như đăng tải trên website của Sở Du lịch, mạng xã hội Facebook; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí của trung ương và thành phố; tăng cường kết nối các trang mạng của Hà Nội với Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam (fanpage của Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam); trả lời phỏng vấn các nội dung liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, về công tác xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường, Sở Du lịch đã ban hành các kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường trong nước, quốc tế.

Xe điện đưa du khách tham quan xung quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN)