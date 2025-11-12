Đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tắc sau vụ tai nạn giữa 2 xe container

Hiện trường cho thấy cả hai xe container nằm chắn ngang đường, khiến giao thông hai chiều trên tuyến 12A lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tắc nghẽn; đến 13 giờ chiều, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài 2km.

Sáng 12/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị cho biết, tuyến đường 12A lên Cửa khẩu Quốc tế từ Ủy ban Nhân dân xã Dân Hoá lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo hiện đang bị tắc nghẽn sau vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe container.

Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại km135+500, hai xe container mang biển kiểm soát Lào UN 8318 và UN 5688 (do tài xế người Việt Nam cầm lái, hiện chưa rõ tên) đi ngược chiều đã xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến phần đầu hai xe hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện trường cho thấy cả hai xe container nằm chắn ngang đường, khiến giao thông hai chiều trên tuyến 12A lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tắc nghẽn.

Đến 13 giờ chiều cùng ngày, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài khoảng 2km.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để khẩn trương xử lý vụ việc./.