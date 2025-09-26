Giải thưởng quốc tế IBA 2025: Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh giành 2 giải Vàng

Tối 26/9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã mang về niềm tự hào lớn cho thành phố khi cùng lúc được vinh danh với hai giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards lần thứ 22 năm 2025 (IBA 2025).

Cụ thể, Lễ hội nhận giải Vàng ở hạng mục Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng (Art, Entertainment & Public - Festival) và Chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu huyền thoại” tiếp tục giành thêm giải Vàng tại hạng mục Sự kiện văn hóa (Cultural Event).

Đây là dấu mốc đặc biệt, đưa Lễ hội trở thành một trong số ít sự kiện tại Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép.

Lễ trao giải IBA 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2025 tại Bồ Đào Nha.

IBA là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Hoa Kỳ, được tờ New York Post ví như “Giải Oscar dành cho lĩnh vực kinh tế."

Trải qua 22 mùa tổ chức, mùa giải năm 2025 đã thu hút hơn 3.800 hồ sơ đề cử từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ sự tranh tài của hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, thương hiệu hàng đầu toàn cầu.

Theo quy trình, hội đồng giám khảo IBA gồm tối thiểu 5 thành viên đã đánh giá hồ sơ dự thi dựa trên 4 tiêu chí nghiêm ngặt: lý do ra đời; mục tiêu đề ra; cách thức triển khai; kết quả và tác động thực tiễn.

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã nhận được đánh giá cao cả tầm nhìn chiến lược lẫn hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ từ hội đồng giám khảo International Business Awards.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ chiến thắng này không chỉ khẳng định bước đi chiến lược, sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong phát triển sản phẩm du lịch mới của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố như một điểm đến du lịch văn hóa-lễ hội hàng đầu khu vực.

Đặc biệt, Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024 nổi bật như một hình mẫu tiên phong kết hợp hài hòa giữa di sản, du lịch và phát triển kinh tế.

Điểm nhấn của Lễ hội là vở đại nhạc kịch khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại," gồm 5 chương, quy tụ gần 1.000 người tham gia và kết hợp nghệ thuật dân gian, đương đại, âm nhạc, vũ kịch, ánh sáng, điện ảnh và công nghệ hiện đại.

Trong hơn 10 ngày diễn ra, Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã ghi nhận hơn 4,5 triệu lượt người tham gia, tổng lượng khách đến thành phố đạt 1,301 triệu lượt, trong đó có 121.000 khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 4.250 tỷ đồng.

Giải Vàng tại IBA 2025 không chỉ là niềm tự hào của Lễ hội Sông nước mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập trên bản đồ du lịch quốc tế. Từ dòng chảy văn hóa-lịch sử, thành phố đã kiến tạo nên một lễ hội mang sức sống đương đại, gắn kết cộng đồng và mở rộng cánh cửa hội nhập.

Tiếp nối thành công đạt được, Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 31/12, sẽ mang đến bức tranh rực rỡ sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Lễ hội năm nay chú trọng gắn kết với đa dạng hoạt động kích cầu du lịch, khuyến mãi và chương trình liên kết vùng, tạo nên một sự kiện văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc sông nước, được tổ chức xuyên suốt tại Thành phố Hồ Chí Minh mới sau hợp nhất./.

Gần 4,5 triệu lượt người dân, du khách tham gia Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần định vị thương hiệu du lịch của thành phố - một đô thị sông nước giàu bản sắc - Thành phố của những lễ hội.