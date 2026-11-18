Google đang mở rộng công cụ tìm kiếm tương tác Ask Maps, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini trong ứng dụng Google Maps, tới hơn 30 quốc gia châu Âu, đồng thời bổ sung các tính năng hỗ trợ người dùng lập kế hoạch du lịch và tìm kiếm địa điểm theo nhu cầu.

Theo thông báo của Google, Ask Maps được xây dựng trên cơ sở dữ liệu về hơn 300 triệu địa điểm, cùng đánh giá từ hơn 500 triệu người dùng.

Công cụ cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm địa điểm, dịch vụ hoặc đề xuất lịch trình phù hợp. Các thị trường mới được triển khai bao gồm Tây Ban Nha, Đức và Anh.

Đáng chú ý, Ask Maps có thể tự động xây dựng lịch trình cho những chuyến đi trong ngày hoặc hành trình nhiều ngày, chẳng hạn chuyến đi đường dài kết hợp tham quan các điểm ven biển, đi bộ đường dài và ăn uống.

Người dùng sẽ nhận được lịch trình theo từng ngày, kèm các điểm dừng được đánh dấu bằng số trên bản đồ và những gợi ý liên quan.

Lịch trình có thể được chia sẻ với bạn bè, người thân hoặc xuất sang Google Docs trên máy tính.

Trong quá trình di chuyển, người dùng có thể xem thông tin giao thông, giờ hoạt động của các địa điểm và điều chỉnh lịch trình bằng cách yêu cầu bổ sung điểm dừng. Công cụ cũng cho phép tìm kiếm nhanh trong danh sách địa điểm đã lưu, thay vì phải duyệt thủ công qua hàng trăm địa chỉ.

Google đồng thời giới thiệu khả năng hỗ trợ tìm lịch hẹn tại các cơ sở làm đẹp, chăm sóc thú cưng, sửa chữa ô tô và nhà cửa. Tuy nhiên, tính năng tìm lịch hẹn trực tuyến và cung cấp thông tin chuyên sâu về tuyến đường hiện được triển khai trước tại Mỹ, chưa phổ biến tại châu Âu.

Các tính năng mới bắt đầu được triển khai trên ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị Android và iOS từ ngày 16/11. Theo Google, Ask Maps hiện có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.

Google đầu tư 17 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu ở Wyoming Liên minh Hợp tác Trung tâm dữ liệu có trách nhiệm gồm các "đại gia" công nghệ cùng các tổ chức môi trường uy tín như NRDC, WWF và Sierra Club đang đàm phán về các biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu.