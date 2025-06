Hà Nội nghiêm cấm can thiệp nhân sự trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

Chiều 3/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND triển khai các nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi tác động, can thiệp vào công tác nhân sự trong quá trình sắp xếp.

Theo Chỉ thị, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố phải đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tuân thủ quy định của Trung ương và các cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh không để xảy ra gián đoạn hoạt động bộ máy chính quyền; không có khoảng trống pháp lý, hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư, xây dựng hồ sơ địa giới hành chính mới, xác định trụ sở trung tâm hành chính-chính trị cho 126 xã, phường mới. Sở phối hợp xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phương án xử lý tài sản công, trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn cho các đơn vị hành chính mới.

Thành phố sẽ cấp khoảng 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới để phục vụ việc sắp xếp lại trụ sở, biển hiệu, bảng tên và công trình công cộng thiết yếu.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án chuyển giao các đơn vị trực thuộc về cơ quan quản lý ngành dọc, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế, giáo dục tại địa bàn sau sắp xếp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật dữ liệu địa chính, điều chỉnh phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với đơn vị hành chính mới, đảm bảo an toàn hạ tầng và đời sống người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ họp trực tuyến thông suốt đến cấp xã.

Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp bố trí lực lượng, trụ sở công an, quân sự phù hợp; đồng thời, chủ động giữ vững an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan truyền thông như Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được giao đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, phản ánh điển hình tốt và đấu tranh với thông tin sai trái, tiêu cực trên không gian mạng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt cho người dân và doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thành lập các Tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ thị, không để xảy ra vi phạm về kỷ cương hành chính, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương./.

