Hà Nội sẵn sàng biện pháp ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn cho dân

Để chủ động ứng phó với bão Ragasa và các loại hình thiên tai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động phòng, chống từ sớm, từ xa các địa phương, nhất là những nơi nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đã lên phương án và sẵn sàng với mọi tình huống./.

Bão số 9: Vùng “rốn lũ,” trũng thấp Hà Nội chủ động mọi tình huống Do ảnh hưởng của bão số 9, dự báo từ ngày 25-26/9, Hà Nội hứng mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa nhiều nơi có thể vượt 250mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.