Môi trường

Hà Nội sẵn sàng biện pháp ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn cho dân

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Để chủ động ứng phó với bão Ragasa và các loại hình thiên tai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động phòng, chống từ sớm, từ xa các địa phương, nhất là những nơi nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đã lên phương án và sẵn sàng với mọi tình huống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão Ragasa #Sạt lở #Hà Nội TP. Hà Nội