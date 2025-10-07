Hà Nội vẫn còn 122 vị trí ngập úng, nhiều điểm sâu hơn 30cm do mưa to

Theo báo cáo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), thành phố vẫn còn 122 vị trí ngập nước do mưa bão.

Tính đến thời điểm 10h ngày hôm nay (7/10), trên địa bàn thành phố Hà Nội có một vị trí nước đã rút lưu thông bình thường, còn tổng cộng 122 vị trí ngập nước, trong đó có 93 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 23 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.

Đối với các sự cố về ngập nước, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã thực hiện đúng các nguyên tắc ứng phó, đảm bảo giao thông tại các vị trí bị ngập theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Cụ thể, các vị trí ngập từ 10cm trở xuống 9 vị trí; các vị trí ngập trên 10cm đến 20cm 33 vị trí; các vị trí ngập trên 20-30cm có 58 vị trí; các vị trí ngập lớn hơn 30cm là 22 vị trí.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ liên tục theo dõi, cử người ứng trực để hướng dẫn phân luồng giao thông và cắm đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí ngập theo đúng các phương án đã được Sở Xây dựng chỉ đạo để hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông./.

Hà Nội kích hoạt các phương án tiêu úng tại 90 vị trí ngập nước Hà Nội đối phó với mưa lớn, tiêu thoát nước tại 90 điểm ngập, đảm bảo giao thông thông suốt qua các phương án ứng phó linh hoạt.