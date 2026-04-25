Hai học sinh Nghệ An lao xuống sông cứu bạn nữ thoát chết

Chiều 25/4, ông Nguyễn Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3 (tỉnh Nghệ An) cho biết, liên quan đến sự việc hai nam sinh của trường gồm em Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4) kịp thời cứu sống một nữ sinh nhảy cầu trên sông Hiếu, nhà trường đã biểu dương và đang xem xét khen thưởng cho các em vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 25/4, khi đi qua cầu treo Làng Rào nối hai xã Nghĩa Hành và Tân An, tỉnh Nghệ An, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh di chuyển ra khu vực giữa cầu, bất ngờ leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông.

Không chần chừ, cả hai nam sinh đã nhanh chóng chạy xuống bờ sông, tìm vị trí thuận lợi rồi lao mình xuống dòng nước, bơi ra khu vực cách bờ hơn 10m để tiếp cận nạn nhân.

Quá trình đưa nạn nhận vào bờ gặp nhiều khó khăn do mực nước sâu, dòng chảy khá mạnh, nạn nhân trong tâm lý hoảng loạn, liên tục vùng vẫy, song hai nam sinh đã phối hợp và dìu được nạn nhân vào bờ.

Em Nguyễn Viết Huy cho biết, trong quá trình ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ, em và bạn Tuấn Anh đã va phải đá. Bản thân em bị đuối sức và uống phải nhiều nước nhưng cuối cùng cũng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế và đã qua cơn nguy hiểm./.

