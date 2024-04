HDBank công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận 13.017 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank- mã HDB) công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 13.017 tỷ đồng, tiếp tục hành trình tăng trưởng cao và liên tục, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chỉ số tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,2%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về chỉ số quan trọng này. Nợ xấu thấp chỉ 1,5%.

Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay. Trong 10 năm qua, ngân hàng đạt mức tăng trưởng kép 49,1% mỗi năm.

Các chỉ tiêu sinh lời tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt 2,0%, ROE đạt 24,2%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước và trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. An toàn vốn - CAR (chuẩn Basel II) đạt tới 12,6%, đạt 150% so với quy định của ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,5%, các chỉ tiêu an toàn khác đều đạt mức tích cực.

HDBank tăng nguồn “vốn tín dụng xanh” để đưa gạo Việt Nam vươn ra thị trường thế giới THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach Newswire – Ngày 13 tháng 3 năm 2024 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã tăng hạn mức cho vay và thúc đẩy cho vay đối với chuỗi giá trị sản xuất và xuất khẩu gạo để đưa gạo Việt […]

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản HDBank đạt trên 602.000 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2022. Huy động vốn đạt 537.000 tỷ đồng, tăng 46,5%. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 353.000 tỷ đồng tăng 31,8%.

Để duy trì động lực tăng trưởng bền vững, một mặt HDBank kiên định với mục tiêu bán lẻ đa năng, doanh nghiệp nhỏ và vừa và tài chính tiêu dùng, mặt khác tích cực ứng dụng những chuẩn mực quốc tế tốt nhất trong quản trị ngân hàng hiện đại.

Năm 2023, ngân hàng đã tiên phong nâng cấp lên chuẩn mực quản trị quốc tế Basel III đồng thời thực thi chiến lược phát triển bền vững (ESG). HDBank là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo bền vững trong năm 2024, trong hành trình cam kết Net Zero Carbon của Vietnam với quốc tế.

Công ty tài chính tiêu dùng HDSaison liên doanh với Nhật Bản đạt kết quả kinh doanh dẫn đầu về lợi nhuận, an toàn trong các công ty tài chính. Bên cạnh hoạt động kinh doanh sôi nổi, HDBank còn triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế, thực thi trách nhiệm xã hội với các chương trình ý nghĩa trên toàn quốc.

HDBank được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín trong năm qua như: Giải thưởng “Sáng kiến kỹ thuật số” của ASEAN Business Awards 2023; “Hội đồng quản trị của năm (Board of The Year)” do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) trao tặng; danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2023”; Doanh nghiệp niêm yết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tốt nhất./.