Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trong tháng 11

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng Báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là trong các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, tài chính, giáo dục, y tế và cải cách hành chính.../.