Honda hợp tác với Astrobotic triển khai hệ thống pin tái tạo trên Mặt Trăng

Công ty Honda Motor chi nhánh tại Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty công nghệ vũ trụ Astrobotic Technology (Mỹ) nhằm thử nghiệm hệ thống pin nhiên liệu tái tạo trên bề mặt Mặt Trăng.

Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự hiện diện lâu dài của con người trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Theo thỏa thuận, hệ thống của Honda - có khả năng sản xuất oxy, hydro và điện từ năng lượng Mặt Trời và nước - sẽ được tích hợp với hệ thống điện Mặt Trời của Astrobotic.

Cấu trúc này giúp duy trì nguồn điện liên tục trong đêm Mặt Trăng kéo dài tới 14 ngày, khi ánh sáng Mặt Trời không còn.

Công nghệ của Honda cho phép lưu trữ năng lượng Mặt Trời thành hydro vào ban ngày và chuyển đổi lại thành điện vào ban đêm, tạo ra sản phẩm phụ duy nhất là nước - có thể tái sử dụng trong chu trình khép kín.

Ông Bobby Rolley, kiến trúc sư hệ thống năng lượng Mặt Trăng của Astrobotic, nhận định đây là “bước tiến lớn” giúp kéo dài thời gian hoạt động trên Mặt Trăng từ vài ngày lên nhiều năm.

Trong khi đó, ông Derek Adelman, kỹ sư trưởng Bộ phận Phát triển Không gian của American Honda Motor, cho rằng hợp tác này “đánh dấu bước ngoặt trong việc phát triển giải pháp năng lượng mở rộng cho các sứ mệnh dài hạn trên bề Mặt Trăng.”

Astrobotic - thành lập năm 2007 tại Pittsburgh - hiện đảm nhận hai sứ mệnh Mặt Trăng và phát triển nhiều công nghệ thám hiểm không gian.

Về phần mình, Honda đã thành lập Bộ phận Phát triển Không gian tại Mỹ từ cuối năm 2024, hướng tới mở rộng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ./.

Vì sao Mỹ muốn xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng? Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng một lò phản ứng hạt nhân công suất 100 kW trên Mặt trăng. Các chuyên gia đánh giá đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn có thể đạt được.