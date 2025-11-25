Họp Quốc hội: Đề xuất mở rộng giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy

Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội ghi nhận, dự thảo Luật đã thể hiện nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo khi kế thừa thực tiễn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế và chuyển trọng tâm từ “trấn áp” sang “phòng ngừa bền vững, cai nghiện hiệu quả, hòa nhập xã hội.”

Cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) khẳng định đây là đạo luật then chốt, có tác động trực tiếp đến bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội và an ninh quốc gia.

Đối với quy định người nghiện từ 12 đến dưới 18 tuổi được cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá đây là chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đồng thời phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Trường giáo dưỡng là môi trường vừa đảm bảo kỷ luật, vừa có chương trình giáo dục văn hóa, giáo dục nghề nghiệp, giúp các em không bị đứt gãy học tập, tránh môi trường tội phạm.

Theo đại biểu, lứa tuổi 12-18 là giai đoạn chưa hoàn thiện về tâm sinh lý. Các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Vì vậy, phương án này giúp bảo vệ các em khỏi nguy cơ bị lợi dụng.

Dự thảo cũng quy định đầy đủ về thủ tục, hồ sơ, quyền đọc hồ sơ, quyền của gia đình, thời hạn chấp hành… Tuy nhiên, việc triển khai cần đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, khoa học, đảm bảo hiệu quả cai nghiện.

Đối với việc mở rộng sử dụng giám sát điện tử đối với người cai nghiện tự nguyện, người điều trị Methadone và người bị quản lý sau cai, theo đại biểu đoàn Hải Phòng, đây là điểm mới táo bạo, tiến bộ, giúp hiện đại hóa công tác quản lý cai nghiện, phù hợp xu hướng quốc tế.

Giám sát điện tử không phải để trừng phạt mà là phương tiện bảo vệ người cai nghiện, giảm áp lực quản lý, tăng hiệu quả phòng ngừa.

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuy nhiên đại biểu đoàn Hải Phòng đề nghị tăng đầu tư cho cơ sở cai nghiện: cơ sở vật chất, đội ngũ tư vấn tâm lý, bác sĩ chuyên khoa, chương trình phục hồi hành vi… để bảo đảm người cai nghiện không chỉ được “giữ lại lâu hơn” mà thực sự được điều trị đúng phác đồ. Nếu không, việc kéo dài thời gian rất dễ biến thành hình thức giam giữ kéo dài, không tạo ra hiệu quả.

Đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của tỉnh, thành phố, đặc biệt với các địa phương có số lượng người nghiện cao; có cơ chế giám sát độc lập để việc cai nghiện bắt buộc không thay thế hoàn toàn cho biện pháp xã hội khác; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thống nhất cho thiết bị giám sát điện tử; bảo mật dữ liệu cá nhân và cơ chế xử lý khi thiết bị báo động bất thường.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cũng bày tỏ nhất trí với các nội dung trong dự thảo Luật, song đại biểu cho rằng, đối với khoản 3 Điều 4 của dự thảo Luật quy định một trong những nguồn tài chính cho công tác phòng, chống ma túy là “chi trả của người nghiện ma túy, gia đình của họ” là chưa bao quát đầy đủ các đối tượng còn lại.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần phải bổ sung người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy vào dự thảo luật. Việc bổ sung này là rất cần thiết nhằm tăng trách nhiệm, tăng hiệu quả xã hội với nguồn tài chính trong công tác phòng, chống ma túy.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng cho rằng, dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy và trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó khoản 1 của Điều 24 quy định trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy “cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về chất ma túy do đâu mà có, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.”

Theo đại biểu, quy định này là chưa phù hợp, chưa thống nhất với Luật Cư trú vì theo khoản 1 của luật này thì “nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống.”

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại quy định này, đó là “cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin chất ma túy do đâu mà có, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú hoặc công an cấp xã nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với người không có nơi cư trú ổn định.

Thiết bị theo dõi sức khỏe cho người cai nghiện được Bộ Công an nghiên cứu, sản xuất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Một trong các nội dung Đại tướng Lương Tam Quang giải trình là quy định đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc.

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay theo thống kê, cả nước hiện có 239 trường hợp từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc. Do số lượng không nhiều, việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng đối với số đối tượng đảm bảo về điều kiện, nguồn lực, cơ sở vật chất trong tổ chức thực hiện.

"Ở đây, chúng tôi đều đảm bảo khu riêng cho đối tượng này. Mặt khác, môi trường trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi này để đảm bảo quyền lợi của họ, nhất là việc tiếp tục học văn hóa," Bộ trưởng nêu.

Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra và các đơn vị có liên quan nghiên cứu chỉnh lý dự luật theo hướng đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong trường hợp đủ điều kiện.

Những điều kiện này sẽ nghiên cứu và giao cho Chính phủ hoặc Chính phủ ủy quyền cho Bộ Công an có hướng dẫn quy định cụ thể.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy và dự án Luật này, chúng ta mong muốn công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhằm “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.”

Do vậy, sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan, nghiêm túc tiếp thu giải trình đầy đủ, thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến vào ngày 10/12 tới./.

