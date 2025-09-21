Thế giới

Indonesia phô diễn sức mạnh quốc phòng tại Triển lãm khí tài TNI 2025

Không chỉ giới thiệu vũ khí, khí tài của 3 quân chủng, Triển lãm TNI 2025 còn mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân tham gia, đưa hình ảnh quân đội Indonesia đến gần hơn với nhân dân.

Đỗ Quyên
Nhiều khí tài, thiết bị và phương tiện hiện đại được trưng bày tại Triển lãm khí tài TNI 2025. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)
Nhiều khí tài, thiết bị và phương tiện hiện đại được trưng bày tại Triển lãm khí tài TNI 2025. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Trong hai ngày 20-21/9, Quân đội Indonesia (TNI) tổ chức Triển lãm khí tài TNI 2025 tại Quảng trường Đài Tưởng niệm Quốc gia Monas ở Jakarta. Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập TNI.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Triển lãm khí tài TNI 2025 diễn ra tại khu vực rộng lớn ngoài trời, không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quốc phòng mà còn là dịp để người dân tiếp cận gần hơn với quân đội, thể hiện thông điệp quân đội gắn bó với nhân dân.

Sự kiện cũng nhằm quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng nội địa của Indonesia.

Hàng nghìn người dân đã đến tham quan khí tài hiện đại và các thiết bị, phương tiện được trưng bày.

Rất đông người dân Indonesia đã đổ về quảng trường để được tận mắt quan sát và tìm hiểu trực tiếp về các vũ khí chủ lực cũng như vai trò của quân đội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngoài khu trưng bày vũ khí, ban tổ chức còn bố trí 22 gian hàng dịch vụ công cộng gồm tư vấn tuyển mộ, triển lãm lịch sử quân đội, bệnh viện dã chiến, bếp ăn dã chiến, cấp phát thực phẩm miễn phí, cùng các hoạt động xã hội và giải trí dành cho gia đình.

Nhiều gia đình mang theo trẻ em và cho các con, nhất là con trai, mặc theo mẫu quân phục. Các em nhỏ được các quân nhân hỗ trợ lên xe tăng để chụp ảnh kỷ niệm.

Tại gian trưng bày các thiết bị địa hình của TNI, Thiếu úy Dittopad cho biết sự kiện này mở cửa miễn phí cho công chúng nhằm tăng cường gắn kết quân-dân và giới thiệu năng lực quốc phòng của 3 quân chủng gồm Lục quân, Hải quân và Không quân.

Sau Triển lãm TNI 2025, quân đội sẽ tổ chức diễu hành khí tài và diễn tập mô phỏng chiến đấu tại Quảng trường Monas để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập TNI vào đầu tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triển lãm khí tài TNI 2025 #quân đội Indonesia #công nghiệp quốc phòng Indonesia
