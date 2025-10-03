Indonesia xác định phạm vi ô nhiễm phóng xạ gần thủ đô Jakarta

Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia ngày 2/10 cho biết đang khẩn trương xác định quy mô khu vực bị ô nhiễm phóng xạ liên quan đến nhà máy luyện sắt thép ở Khu công nghiệp hiện đại Cikande, gần Jakarta, sau khi phát hiện 10 vị trí có mức phóng xạ cao, tăng so với con số 6 vị trí trước đó.

Nguồn phóng xạ bị nghi có liên quan đến hoạt động của một nhà máy luyện sắt thép trong khu công nghiệp nói trên.

Vụ việc được phát hiện lần đầu hồi tháng 8, khi một container tôm đông lạnh từ Indonesia do công ty BMS tại khu công nghiệp này xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện nhiễm chất phóng xạ Caesium-137.

Sau đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu này vào “danh sách đỏ,” ban hành cảnh báo nhập khẩu tôm từ BMS.

Tuần trước, FDA cũng cho biết đã phát hiện chất phóng xạ nói trên trong một lô đinh hương từ Indonesia.

Người phát ngôn của lực lượng tham gia điều tra sự việc nói rằng Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia đang khẩn trương đánh giá và hy vọng có thể xác định được quy mô toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng vào đầu tuần tới.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq xác định nhà máy luyện sắt thép nói trên là tâm điểm ô nhiễm, với bán kính kiểm soát 5km quanh nhà máy. Hiện khu công nghiệp này vẫn hoạt động nhưng được giám sát chặt chẽ.

Giới chức cho biết hơn 1.500 người dân và công nhân đã được kiểm tra, trong đó có 9 trường hợp bị phơi nhiễm phóng xạ và đang được điều trị y tế đặc biệt.

Các lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp khử nhiễm, kiểm tra xe ra vào khu vực và phổ biến tới từng hộ gia đình gần đó cách phòng tránh.

Indonesia đang cập nhật thường xuyên diễn biến vụ việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và với Mỹ./.

Indonesia điều tra nghi vấn nhiễm phóng xạ trong tôm và đinh hương xuất sang Mỹ Đến nay, một số lô tôm xuất khẩu đã bị Mỹ trả lại, trong số 26 container trả về Indonesia, có 18 container hiện đang được lưu giữ tại cảng để Viện Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia kiểm tra.