Israel thừa nhận nổ súng vào binh sỹ Lực lượng lâm thời của LHQ tại Liban

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), lực lượng Israel đã phát hiện “2 đối tượng khả nghi” tại khu vực Al-Hamames, bắn chỉ thiên buộc các đối tượng này rút lui.

Minh Tuấn
Đoàn xe của Lực lượng Lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) được triển khai tại Sidon, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/11 xác nhận đã nổ súng vào 2 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Nam Liban, viện dẫn nguyên nhân là “do điều kiện thời tiết xấu.''

Theo IDF, lực lượng Israel đã phát hiện “2 đối tượng khả nghi” tại khu vực Al-Hamames, bắn chỉ thiên buộc các đối tượng này rút lui.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, IDF xác định 2 người này là binh sỹ thuộc Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đang tuần tra.

IDF nhấn mạnh không cố ý tấn công binh sỹ UNIFIL và vụ việc đang được xử lý qua các kênh liên lạc chính thức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động “loại bỏ mọi mối đe dọa” với Israel.

Trước đó, UNIFIL cáo buộc binh sỹ Israel đã khai hỏa từ xe tăng Merkava gần một điểm đồn trú tại Nam Liban, với loạt đạn súng máy hạng nặng cách lực lượng gìn giữ hòa bình khoảng 5m.

Các binh sỹ UNIFIL lập tức ẩn nấp và liên lạc với phía Israel để yêu cầu ngừng bắn, và an toàn rời khỏi khu vực khoảng 30 phút sau khi xe tăng rút đi. Vụ việc không gây thương vong.

UNIFIL gọi đây là hành vi “vi phạm nghiêm trọng” Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi IDF “chấm dứt mọi hành động gây hấn và tấn công nhằm vào hoặc gần lực lượng gìn giữ hòa bình,'' đồng thời nhấn mạnh lực lượng của Liên hợp quốc đang nỗ lực hỗ trợ khôi phục ổn định tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
