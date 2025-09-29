Kết quả bóng đá châu Âu: Barcelona, AC Milan chiếm ngôi đầu

Ngôi đầu tại các giải đấu như La Liga và Serie A đã đổi chủ sau loạt trận cuối tuần đầy biến động với nhiều bất ngờ.

Barcelona vượt mặt Real Madrid

Barcelona tiếp tục có thêm cuộc ngược dòng nữa để vượt qua Real Sociedad ở trận đấu thuộc vòng 7 La Liga.

Cũng giống như trận gặp Real Oviedo, đội bóng xứ Catalonia là đội kiểm soát thế trận và tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Real Sociedad có bàn thắng mở tỷ số ở phút 31 sau tình huống Barrenetxea vượt qua Kounde để kiến tạo cho Odriozola đệm ghi bàn.

Bị dẫn trước, Barcelona gia tăng sức ép và những nỗ lực của họ cũng mang về kết quả. Phút 43, Rashford thực hiện quả đá phạt góc tốt giúp Kounde đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Hansi Flick có sự điều chỉnh nhân sự khi lần lượt tung Olmo và Yamal và điều này đã mang đến hiệu quả.

Phút 59, Yamal đi bóng vượt qua Sergio Gomez bên cánh phải trước khi tạt vào cho Robert Lewandowski đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona.

Ngược dòng hạ Real Sociedad, đội bóng xứ Catalonia có 19 điểm, vượt qua Real Madrid để chiếm ngôi đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn.

Trước đó, ở trận derby Madrid, Real đang có phong độ ổn định đã bất ngờ phải nhận thảm bại 2-5 trong chuyến làm khách trên sân của Atletico. Đây cũng là lần đầu tiên sau 75 năm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải nhận đến 5 bàn thua trong những cuộc chạm trán Atletico.

Chiến thắng để leo lên ngôi đầu cũng giúp cho thầy trò ông Hansi Flick có màn chạy đà thuận lợi cho trận "đại chiến" với Paris Saint-Germain vào giữa tuần này.

AC Milan chiếm ngôi đầu từ Napoli

Trong khi đó, tại Italy, mọi sự chú ý đổ dồn về sân vận động San Siro - nơi diễn ra trận cầu tâm điểm vòng 5 Serie A giữa AC Milan và Napoli.

Christian Pulisic tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa để giúp đội nhà có chiến thắng quan trọng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Napoli.

AC Milan vượt qua chính Napoli để chiếm ngôi đầu Serie A. (Nguồn: ESPN)

Anh chính là người kiến tạo dọn cỗ cho Alexis Saelemaekers ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 sau tình huống đi bóng dũng mãnh từ bên cánh trái.

Đến phút 31, Christian Pulisic không bỏ lỡ cơ hội sau pha phối hợp ăn ý của đồng đội để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Dẫn trước hai bàn, AC Milan có lợi thế rất lớn về tỷ số nhưng cục diện nhanh chóng thay đổi khi phải thi đấu thiếu người do Pervis Estupián nhận thẻ đỏ và bị phạt penalty.

Trên chấm 11m, Kevin De Bruyne bình tĩnh ghi bàn rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống còn 1-2, mở ra hy vọng cho Napoli.

Những phút sau đó, AC Milan phải gồng mình chống đỡ trước sức ép rất lớn của Napoli, để bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn 1-2 chung cuộc.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Massimiliano Allegri có chiến thắng thứ tư liên tiếp, vượt qua chính Napoli để leo lên ngôi đầu Serie A. Sau 5 vòng đấu, AC Milan cùng giành được 12 điểm như Napoli nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Arsenal áp sát Liverpool

Arsenal đã phải trải qua hơn 90 phút đầy khó khăn tại St James' Park nhưng cuối cùng vẫn giành được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng 2-1 trước Newcastle United.

Newcastle United là đội bị chịu sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng lại gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước sau pha không chiến của Nick Woltemade ở phút 34.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Arsenal không ngừng gia tăng sức ép và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 84 của Mikel Merino.

Gabriel Magalhães giúp Arsenal áp sát Liverpool. (Nguồn: theanalyst)

Đến phút 90+6, Gabriel Magalhães sắm vai người hùng với pha đánh đầu ghi bàn thắng quý giá sau tình huống đá phạt góc của Odegaard, ấn định chiến thắng ngược dòng kịch tính cho Pháo thủ.

Chiến thắng kịch tính này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta có 13 điểm, trở lại vị trí thứ hai và đã thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm.

Ở loạt trận diễn ra trước đó, Liverpool đã đứt mạch toàn thắng khi để thua 1-2 trước Crystal Palace./.

