Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Ngư dân nâng nhận thức, đồng lòng chống khai thác IUU

Là một trong những địa phương phía Đông của tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh về khai thác hải sản, xã Gia Thuận 580 tàu cá với 436 phương tiện đánh bắt xa bờ cùng 145 phương tiện đánh bắt gần bờ, có sản lượng khai thác trung bình hàng năm đạt trên 42.970 tấn hải sản các loại.

Với quyết tâm cùng ngư dân cả nước phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, ngư dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp luôn nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản trên biển, không vi phạm khai thác IUU.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp trao đổi, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tập trung tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá cũng như các thuyền viên hoạt động trên tàu của các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác đánh bắt thủy sản phải tuân thủ pháp luật, phải đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU, khai thác đúng ngành nghề, đúng vùng biển, đúng tuyến đăng ký khai thác.

Qua tuyên truyền về tránh vi phạm khai thác IUU, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác thủy sản trên địa bàn xã đã chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã không có phương tiện nào vi phạm quy định khai thác IUU.

Ngoài ra, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, vận chuyển hải sản từ các ngư trường xa về đất liền cũng như góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận phối hợp cùng ngành chức năng và ngư dân tổ chức thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản.

Thông qua đó, nội dung tuyên truyền về chống khai thác vi phạm IUU sẽ được tập trung vào trọng tâm, trọng điểm là những ngư dân cũng như thuyền viên hoạt động, tham gia trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản.

Đến nay, trên địa bàn xã Gia Thuận đã thành lập được 29 tổ hợp tác khai thác đánh bắt hải sản cùng 1 hợp tác xã khai thác hải sản trên. Mô hình này đã góp phần giảm chi phí trong những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, giúp các tàu khai thác hải sản có thể bám biển dài ngày hơn, đặc biệt tăng lợi nhuận từ những chuyến đánh bắt xa bờ. Trong tháng 10, sản lượng khai thác hải sản của đội tàu cá ở xã đạt khoảng 3.027,44 tấn.

Thành lập và đi vào hoạt động vào năm 2014, Tổ hợp tác khai thác thủy sản Trường Duy, khu phố 2, xã Gia Thuận có 12 ghe tàu đánh bắt xa bờ với 84 thành viên, mỗi chuyến đánh bắt kéo dài hơn 3 tháng.

Ông Lý Văn Liểng, Tổ trưởng Tổ hợp tác, với nỗ lực cùng ngư dân cả nước gỡ “thẻ vàng" IUU, trước và trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, các thuyền trưởng thường xuyên trao đổi với các chủ phương tiện trong tổ hợp tác về các thông tin vùng đánh bắt, tình hình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo hoạt động xuyên suốt.

Trong trường hợp thiết bị mất tín hiệu tạm thời, phải báo ngay cho công ty cung cấp thiết bị để kiểm tra và khắc phục, đảm bảo kết nối liên tục trong quá trình đánh bắt trên biển, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Ông Lê Văn Muồi, giám đốc Hợp tác xã khai thác hải sản Vàm Láng ở khu phố Lăng 3, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, tổ hợp tác hiện có 10 tàu đánh bắt xa bờ đã giúp các tàu cá tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả cho các chuyến đánh bắt hải sản trên biển.

Trước khi xuất bến, các thành viên tổ hợp tác thường họp mặt, trao đổi và nhắc nhở các thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt, khai thai thác hải sản trên biển theo quy định của pháp luật, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU, khai thác đúng ngành nghề, đúng vùng, đúng tuyến đăng ký khai thác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Hà Trần Phương Thùy, trao đổi: Để góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 1601/UBND-KT ngày 04/11/2025 về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm và chấp hành đúng quy định pháp luật về khi thác hải sản theo quy định, tránh vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC; nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm hải sản./.

