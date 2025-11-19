Multimedia

Đẩy mạnh liên thông dữ liệu, siết chặt quản lý phục vụ chống khai thác IUU

Các địa phương được yêu cầu rà soát tàu cá, đảm bảo mỗi tàu có bộ dữ liệu riêng, kiểm soát tàu đủ điều kiện hoạt động, thu hồi giấy phép tàu hết hạn hoặc không đủ điều kiện.

vna-potal-day-manh-lien-thong-du-lieu-siet-chat-quan-ly-tau-ca-phuc-vu-chong-khai-thac-iuu-8417128.jpg

Tại Phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 18/11/2025, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý nhà nước về nghề cá, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan trực tiếp đôn đốc, kiểm tra để khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia đồng bộ, thống nhất, liên thông, dùng chung trước ngày 31/12/2025, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và phục vụ đầy đủ nghiệp vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và giám sát tàu cá.

Các địa phương được yêu cầu rà soát tàu cá, đảm bảo mỗi tàu có bộ dữ liệu riêng, kiểm soát tàu đủ điều kiện hoạt động, thu hồi giấy phép tàu hết hạn hoặc không đủ điều kiện, đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngư dân, đồng thời thúc đẩy nuôi hải sản công nghệ cao xa bờ và hợp tác khai thác thủy sản tại vùng biển quốc tế.../.

