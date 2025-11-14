Khắc phục thẻ vàng IUU: An Giang thực hiện 4 rõ trong giám sát tàu cá

Tỉnh An Giang tập trung quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng thực hiện “4 rõ” trong giám sát tàu cá hoạt động trên ngư trường.

Tính đến ngày 31/10/2025, tỉnh có 9.816 tàu cá đã đăng ký, cập nhật đầy đủ thông tin lên Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu dân cư (VneID). Tỉnh có 8.962/8.962 tàu đủ điều kiện đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt 100%. Tuy nhiên, tỉnh hiện còn hơn 890 tàu chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng đến quản lý nghề cá và nỗ lực chống IUU của tỉnh; trong đó, khoảng 310 tàu thuộc diện phải quản lý chặt chẽ.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tỉnh An Giang thực hiện “4 rõ” là rõ người theo dõi, giám sát tàu cá; rõ chủ sở hữu tàu; rõ vị trí neo đậu tàu cá; rõ thực trạng tàu cá, để theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Cạnh đó, thành lập Tổ xác minh, gồm các thành viên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, bộ đội biên phòng, ủy ban nhân dân và công an các xã, phường và đặc khu, chia thành 10 nhóm làm việc trực tiếp với chủ tàu. Các nhóm này xác định rõ nguyên nhân tàu cá không đủ điều kiện cấp phép và hướng dẫn chủ tàu thực hiện hoàn tất thủ tục cấp giấy phép để giải quyết dứt điểm tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên ngư trường.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, công tác giám sát hoạt động tàu cá và truy xuất nguồn gốc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đến nay, An Giang đã lắp đặt 100% thiết bị VMS cho 3.590/3.601 tàu cá từ 15m trở lên đang hoạt động khai thác thủy sản; còn lại 11 tàu cá không tham gia khai thác, địa phương đã phân công cán bộ theo dõi, giám sát, quản lý, chụp hình tọa độ neo đậu và đưa lên Google Maps để theo dõi.

Tại đặc khu Kiên Hải, công an thành lập Tổ phản ứng nhanh về chống IUU. Từ đầu tháng 10/2025 đến nay, kiểm tra có 130 tàu cá không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác, tổ này phân công cán bộ phối hợp lực lượng chức năng đến từng trường hợp xác minh cụ thể, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chống IUU. Công an đặc khu Kiên Hải phối hợp với lực lượng Biên phòng tại địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thuỷ sản, không vi phạm IUU và có hơn 430 chủ tàu ký cam kết không vi phạm.

Tiếp đến, thực hiện tháng cao điểm chống IUU, tỉnh An Giang đã kiểm tra, giám sát 8.360 lượt tàu cá ra, vào cảng, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác được giám sát bốc dỡ tại các cảng cá, bến cá đạt 47.894 tấn. Tỉnh đã cấp 973 giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua hệ thống eCDT với sản lượng 2.963 tấn. Đồng thời, đã cấp 162 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (SC) và 105 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) qua hệ thống này.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh nhấn mạnh, hoạt động thực thi pháp luật là điểm nhấn trong phòng, chống IUU.

Ngành chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, nhất là các hành vi vi phạm IUU; đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương như Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản... Tỉnh kiên quyết không cho tàu cá ra khơi nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra thiết bị VMS, giấy phép khai thác, nhật ký khai thác của tàu cá. Tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng Trung ương đóng trên địa bàn đẩy mạnh phòng, chống IUU.

Theo ông Lê Hữu Toàn, tỉnh gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, xác minh xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, duy trì kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, xuất nhập trạm kiểm soát Biên phòng, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động. Rà soát, cập nhật, đồng bộ, thống nhất thông tin tàu cá trên các Cơ sở dữ liệu VNFishbase, VMS, VneID, quản lý phương tiện của Bộ đội Biên phòng. Kiên quyết thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng đó, tỉnh rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác gồm hồ sơ tàu cá, nhật ký khai thác, sản lượng bốc dỡ, cấp giấy xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định; đồng thời, xử phạt toàn bộ tàu cá vi phạm quy định về VMS, vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài./.

Vĩnh Long hoàn tất cấp phép cho tàu cá đủ điều kiện, siết chặt kiểm soát IUU Hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành cấp phép hoạt động cho toàn bộ tàu cá đủ điều kiện, kiểm soát chặt “tàu 3 không” và tăng cường giám sát hành trình nhằm góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.