Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản cho phép thu phí trở lại tại trạm thu phí Bến Thủy và trạm thu phí Bến Thủy 2 từ ngày 25/11/2026.

Hai trạm thu phí thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT do Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.

Theo đó, trong thời gian tạm dừng thu phí (từ 20/10-24/11/2026), nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Qua kiểm tra hiện trường ngày 17/11/2026 của đoàn Kiểm tra (gồm: Khu Quản lý đường bộ II cùng Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh), các hư hỏng trên tuyến tránh thành phố Vinh và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo kết thúc thời gian tạm dừng thu phí và cho phép nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại tại trạm thu phí Bến Thủy và trạm thu phí Bến Thủy 2 kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25/11/2026. Thời gian tạm dừng thu phí (từ 00 giờ 00 phút ngày 20/10/2026 đến hết ngày 24/11/2026) được khấu trừ vào thời gian thu phí của Nhà đầu tư; tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí Nhà đầu tư tự chịu.

Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục rà soát, chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến (nếu có), trong đó ưu tiên sơn hoàn thiện vạch phân làn xe cơ giới và xe thô sơ còn mờ; xử lý các vị trí rạn nứt, hằn lún nhẹ, không để phát triển thành hư hỏng nặng, nhất là trong mùa mưa; ưu tiên bố trí nguồn thu phí cho công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu theo phương án tài chính của hợp đồng BOT; chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng về chất lượng công tác sửa chữa, bảo trì.

Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo kiểm định cầu Bến Thủy 1 và các đơn nguyên cầu cũ trên Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh trước ngày 30/11/2026, trình Cục Đường bộ cho phép sửa chữa đột xuất trước ngày 10/12/2026; rà soát các đối tượng miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh để tránh thất thoát trong công tác thu phí.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Cienco4, ngay sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đã huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ (máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và thiết bị phụ trợ) để thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948m².

Ngoài ra, doanh nghiệp dự án đã triển khai nhiều mũi thi công hiện trường để xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe bằng bê tông nhựa; vị trí hư hỏng cục bộ; sơn kẻ vạch đường; chỉnh trang và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu trên toàn tuyến…

“Hiện tại, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu. Trên tuyến không còn hư hỏng mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông,” lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 khẳng định./.

Chậm khắc phục hư hỏng đường, tạm dừng hai trạm thu phí BOT từ ngày 20/10 Hai trạm thu phí BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ bị tạm dừng thu phí kể từ ngày 20/10 tới đây do nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng đường.