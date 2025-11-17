Khánh Hòa: Lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang lên nhanh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, mực nước lũ trên cả hai hệ thống sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đang lên nhanh và nguy hiểm.

Dự báo lũ vượt mức báo động 3, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đang đe dọa vùng hạ lưu và khu đô thị.

Trong 12 giờ qua trên sông Cái Nha Trang mực nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 6 giờ ngày 17/11 tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 9,44m dưới mức báo động 2 là 0,06m, còn trạm Diên Phú là 5,51m, trên mức báo động 3 là 0,01m.

Tương tự, trên sông Cái Phan Rang mực nước lũ cũng đang lên nhanh. Mực nước lúc 6 giờ ngày 17/11 tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 37,90m, trên mức báo động 3 là 0,40m, tại trạm Phan Rang là 2,52m, trên mức báo động 1 là 0,02m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo lũ sẽ đạt đỉnh trong 1-7 giờ tới. Đỉnh lũ tại Tân Mỹ được dự kiến trên báo động 3 từ 0,5-1,0m và tại Phan Rang ở mức xấp xỉ báo động 3.

Các sông suối khác trong tỉnh cũng có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2-3, thậm chí có sông vượt báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, đồng thời chú ý nguy cơ mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa.

Bên cạnh đó, vùng hạ lưu, ven sông và khu đô thị thuộc khu vực hạ lưu sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang có khả năng bị ngập lụt.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

Chính quyền địa phương tổ chức lực lượng ứng trực; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động tính toán lượng nước đến, thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý, đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng, chống ngập lụt vùng hạ du./.

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, Khánh Sơn khiến nhiều người tử vong, bị vùi lấp Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, trong đó có 5 người tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.