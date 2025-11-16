Khánh Hòa khẩn trương di dời người dân khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất

Ngày 16/11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại tổ dân phố Thành Đạt và Thành Phát (phường Nam Nha Trang).

Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang sau khi nhận được tin báo có gia đình đang trong tình trạng bị cô lập do nước thoát xuống nhanh ở khu vực Xóm Núi, tổ dân phố Thành Phát.

Chỉ huy Đồn đã điều động 5 cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát biên phòng Hòn Rớ nhanh chóng tiếp cận khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở và đưa 02 hộ/07 người dân bị chia cắt đến khu vực an toàn. Đồng thời, vận động 10 hộ/35 người dân ở khu vực nguy hiểm nhanh chóng tự tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Hiện tại, 20 cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đang khẩn trương phối hợp cùng lực lượng dân quân phường Nam Nha Trang tổ chức khơi thông các kênh, rãnh thoát nước để đảm bảo nước thoát đi nhanh chóng không để tắc nghẽn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, rải rác có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm như Cam Phước Đông 121mm, Suối Tiên 138,9mm.

Từ chiều tối ngày nay đến hết ngày 18/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm, riêng khu vực vùng núi 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80mm/3 giờ.

Tình trạng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị; Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Trong 24 giờ qua, trên các sông tỉnh Khánh Hòa mực nước dao động đến xuất hiện lũ nhỏ dưới mức báo động 1. Mực nước lúc 15h00 ngày 16/11 tại các trạm như sau: trên sông Dinh Ninh Hòa trạm Dục Mỹ là 13,91m, dưới mức báo động 1 là 1,59m; tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 3,90m, dưới mức báo động 1 là 0,30m; trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 3,50m, dưới mức báo động 1 là 4,50m, tại trạm Diên Phú là 2,32m, dưới mức báo động 1 là 2,18m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,30m, dưới mức báo động 1 là 2,20m; tại trạm thủy văn Phan Rang là 0,31m, dưới mức báo động 1 là 2,19m.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 18/11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông trong tỉnh ở mức báo động 1-2, riêng sông Dinh Ninh Hòa ở mức báo động 2-3, thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào ngày 17/11.

Các địa phương, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1./.

